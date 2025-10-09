10°
Esquel, Argentina
09 de Octubre de 2025
09 de Octubre de 2025
"Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos

Franco Bustos, dueño del comercio, celebra sus 3 años de trayectoria destacando que, más allá de los turistas, son los propios esquelenses quienes eligieron sus accesorios y lo convirtieron en un referente local.
Franco Jesús Bustos es el dueño de "Amores Coca", un local ubicado en la Terminal de Ómnibus de Esquel que atrapa a sus clientes desde hace 3 años con los más variados accesorios. 

 

"La verdad estamos súper contentos con el espacio que nos cedieron, recibiendo al turista y tratando de brindar lo que podemos ofrecerles. Nos encontramos en un lugar muy lindo, la Terminal es súper linda, por eso está bueno aprovechar estos espacios", comentó. 

 

Al momento de abrir el local, Franco y su pareja esperaban sólo recibir turistas como clientes, sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta de que quienes más acudían eran los propios esquelenses: "A nosotros nos pasó de pensar que vamos a vivir del turismo pero cuando se empezó a dar vuelta la torta, cuando la gente local nos empezó a elegir más, dijimos vamos a enfocarnos en esto". 

 

Franco agradeció a todas las personas que se acercan al local: "Yo siempre digo lo mismo: el comercio no sería el comercio si la gente no te elige. Entonces, el primer paso a todo esto es agradecer a la gente por elegirnos, por visitarnos". 

 

"Amores Coca" no tiene un horario de apertura definido, sino que se maneja según el arribo de colectivos. Para conocer un poco más de este local y de todo lo que tiene para ofrecer pueden encontrarlos en Instagram como @amorescocaesquel. 

 

 

R.G.

 

 

