Viernes 10 de Octubre de 2025
10 de Octubre de 2025
Triste desenlace: Encuentran en un río de Chile el cuerpo del futbolista comodorense Gonzalo Carrillo

Confirman el hallazgo sin vida de Gonzalo Carrillo, el futbolista de Comodoro Rivadavia desaparecido hace 25 días en el río Bueno, Chile. Un triste desenlace para la intensa búsqueda que mantuvo en vilo a las comunidades de ambos países.
Tras 25 días de intensa búsqueda, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Gonzalo Abraham Carrillo, el joven de 20 años oriundo de Chile y con fuertes lazos en Comodoro Rivadavia, que era intensamente buscado desde su desaparición en el río Bueno, en la Región de Los Ríos, al sur de Chile.

 

La noticia del trágico final pone fin a la incertidumbre que comenzó el pasado 14 de septiembre, día en que Carrillo se perdió en las caudalosas aguas mientras se bañaba junto a unos amigos.

 

Detalles del hallazgo y confirmación

El cuerpo sin vida fue encontrado durante la tarde de este jueves (miércoles según otras fuentes) en el cauce fluvial, específicamente a 10 kilómetros del puerto de Trumao, como resultado del masivo operativo de búsqueda que se extendió por más de tres semanas. En las labores participaron sin descanso el personal del GOPE de Carabineros, la Unidad de Rescate de Mahuín, equipos de drones y voluntarios locales.

 

La información fue posteriormente confirmada oficialmente por la madre del joven, Celeste Carrillo, quien agradeció el apoyo brindado durante los 25 días de rastreo ininterrumpido.

 

Gonzalo, nacido en Ancud, Chile, era padre de un niño de dos años y había residido en la ciudad de Comodoro Rivadavia por varios años, donde desarrolló parte de su carrera deportiva jugando en la reserva del Comodoro Fútbol Club. Su desaparición conmocionó profundamente tanto a la comunidad chilena de la zona como al ambiente futbolístico de Comodoro Rivadavia.

 

El cuerpo quedó a disposición del Servicio Médico Legal para las pericias correspondientes.

 

 

E.B.W. 

 

