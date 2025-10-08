14°
Miércoles 08 de Octubre de 2025
08 de Octubre de 2025
Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento

El informe advierte sobre las condiciones críticas en los corredores nacionales debido a las ráfagas de viento
Vialidad Nacional emitió un "Flash Informativo" solicitando extrema precaución a los usuarios que transiten por rutas nacionales de Chubut. El pedido se debe a las condiciones meteorológicas adversas de este miércoles, marcadas por fuertes vientos y baja visibilidad por polvo en suspensión.

 

 

La advertencia se produce en una jornada en la que el Servicio Provincial de Manejo del Fuego también declaró el nivel de peligrosidad de incendios como EXTREMO. El pronóstico para Esquel, por ejemplo, anticipa ráfagas de hasta 97 km/h.

 

 

 

Tramos de rutas con restricción de visibilidad

 

Vialidad Nacional solicita extremar los cuidados en los siguientes tramos de rutas nacionales:

 

  • RN 3: Comodoro Rivadavia – Ramón Santos

     

  • RN 3: Comodoro Rivadavia – Garayalde

     

  • RN 26: Comodoro Rivadavia – Sarmiento – Empalme RN 40

     

  • RN 40: Límite Santa Cruz – Río Mayo – Empalme RN 26

     

  • RN 40: Empalme RN 26 – Gobernador Costa – Tecka – Esquel

     

  • RN 25: Tecka – Paso de Indios – Los Altares – Las Plumas

     

 

Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y considerar todas las recomendaciones al circular bajo estas condiciones meteorológicas adversas.

 

 

 

Agenda y Servicios: Exposiciones y Advertencia de Fuego

 

En contraste con las alertas por el clima y las rutas, la agenda cultural de Esquel inicia una nueva propuesta:

 

  • Exposición de Artes Visuales: Hoy, miércoles 8 de octubre, se inaugura una muestra de trabajos y procesos de estudiantes de la Escuela 758.

     

  • Horario y Lugar: La inauguración será a las 11:00 hs. en el Centro Cultural Melipal. La muestra se podrá visitar hasta el 14 de octubre.

     

  • Peligro de Incendios Extremo: Se recuerda que el nivel de peligrosidad de incendios es EXTREMO y se esperan condiciones críticas para la ocurrencia y desarrollo de siniestros. Se solicita a la población no encender fuego.

     

 

F.P

 

