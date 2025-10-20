14°
20 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Impactante: así robaron las joyas de Napoleón dentro del Museo Louvre

Los ladrones llegaron al lugar en moto y subieron a la primera planta en un montacargas. En solo 7 minutos huyeron con un botín histórico. 
Por Redacción Red43

Joyas de “valor incalculable” fueron robadas del Museo Louvre éste domingo. Los ladrones motorizados ingresaron a la Galería de Apolo desde la calle.

 

Entre los objetos preciosos extraídos del Museo del Louvre de París el domingo se incluyen un collar de esmeraldas engastado entre más de 1.000 diamantes regalados por Napoleón a su segunda esposa y otros tesoros de valor “inestimable”.

 

Los ladrones atacaron la Galería Apolo del Louvre, en el piso superior, que alberga las joyas de la Corona francesa, irrumpiendo en dos vitrinas de alta seguridad y robando nueve artículos, según un comunicado de prensa del Ministerio de Cultura de Francia.

 

Salió a la luz un video en el que se registra a uno de los ladrones que participó en el robo de este domingo en el Museo del Louvre (París). Fue filmado por uno de los visitantes del lugar mientras rompía una de las vitrinas. En el registro audiovisual se lo puede ver camuflado con un chaleco amarillo, vestido como si fuese obrero, pero con pasamontañas. Mientras, mira de derecha a izquierda para comprobar nadie lo ve.

 

Tres hombres encapuchados usaron un montacargas para ingresar por los muelles del Sena, forzaron una ventana del primer piso y se llevaron nueve joyas pertenecientes a la colección de Napoleón y La corona de la emperatriz Eugenia. La operación, que duró apenas siete minutos, dejó a Francia conmocionada.

 

