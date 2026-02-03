26°
26° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina fiesta nacional del tren a vaporEl Maitén
03 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Maitén: Artistas confirmados en la 30° Fiesta Nacional del Tren a Vapor

Del 6 al 8 de febrero, El Maitén celebra la 30° Fiesta Nacional del Tren a Vapor con entrada gratuita, música en vivo y un homenaje a la tradición ferroviaria que identifica a la localidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Maitén se prepara para vivir uno de los eventos más importantes del verano: la 30° Fiesta Nacional del Tren a Vapor, una celebración que rinde homenaje a la tradición ferroviaria, al legado del histórico Viejo Expreso Patagónico “La Trochita” y a la identidad cultural que une a generaciones.

 

La cita será los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026, con entrada libre y gratuita, y una grilla artística que busca convocar a vecinos, vecinas y visitantes de toda la zona y alrededores.

 

 

Cada edición combina desfiles de carrozas, propuestas culturales y espectáculos en vivo que reflejan el espíritu de El Maitén, reconocida como la Capital Nacional del Tren a Vapor.

 

En su 30° aniversario, el evento renueva ese compromiso con la historia, celebrando tres décadas de una fiesta que ya forma parte del calendario cultural patagónico.

 

 

Grilla artística

 

La música será protagonista durante las tres jornadas:

 

  • Viernes 6 de febreroPaquito Ocaño
  • Sábado 7 de febrero: El Indio Lucio Rojas
  • Domingo 8 de febrero: La K’onga, para cerrar a puro cuarteto y fiesta popular.

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Elena Ledesma QEPD
2
 Chubut: profesorados y nuevas tecnicaturas abren su segunda etapa de inscripción
3
 Provincia deposita los haberes de empleados públicos y jubilados
4
 El mapa del fuego: el incendio en Los Alerces se expande sin control hacia el Este
5
 Álvarez advierte que el Concejo investigará la denuncia por irregularidades en la zona protegida del cerro La Torta
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
5
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -