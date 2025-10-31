13°
Viernes 31 de Octubre de 2025
31 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"Promoviendo la ciencia": Esquel será sede del 3er Encuentro de Becarios Chubut-CONICET

Bajo este lema, el Gobierno de Chubut y el CONICET reúnen a investigadores los días 6 y 7 de noviembre para fortalecer lazos entre la ciencia, la tecnología y el territorio provincial y debatir sobre el desarrollo regional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, invita a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología al III Encuentro de Vinculación y Divulgación Científica de Becarios Cofinanciados, que se realizará los días 6 y 7 de noviembre en el Parque Científico Tecnológico Agroforestal, ubicado sobre la ruta 259 km 17,6, en la ciudad de Esquel.

 

Este evento reunirá a becarios cofinanciados por la Provincia del Chubut y el CONICET, quienes compartirán avances de sus investigaciones y debatirán sobre el impacto de la ciencia en el desarrollo regional.

 

El encuentro, concebido como un espacio de intercambio y aprendizaje, busca destacar la relevancia de los trabajos que contribuyen al conocimiento, la innovación y el desarrollo socio-productivo del Chubut.

 

Actividades programadas

 

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar de exposiciones orales, presentaciones de pósters, talleres, charlas magistrales y debates interdisciplinarios, diseñados para promover el intercambio entre investigadores, estudiantes y actores del sistema científico-tecnológico provincial.

 

La apertura estará a cargo del secretario de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé, y la directora del CIEFAP, Claudia Zapata, y entre las actividades destacadas se incluyen las charlas del doctor Maximiliano Rugolo (“De becario a investigador. Historia de impacto”), la doctora María Lila Bertolín (dinámica del carbono post incendio en bosques de lenga de la Patagonia), y el doctor Omar Ordóñez (“Ecolysium: del laboratorio al sector privado”), además del taller de presentaciones en formato pitch a cargo del licenciado Juan Pablo Luna y un debate sobre los desafíos de la transferencia tecnológica regional.

 

A lo largo del encuentro se desarrollarán tres bloques de sesiones orales, donde los becarios presentarán sus avances en temas que abarcan desde biodiversidad y ecología hasta innovación productiva y problemáticas sociales de la provincia. Además, se realizará una sesión de pósters científicos y se entregarán premios a las mejores exposiciones, pósters y presentaciones en formato pitch, junto a menciones especiales a becarios doctorales.

 

La entrada es libre y gratuita, y el cronograma de las jornadas se puede descargar en www.cienciachubut.gov.ar



T.B

 

