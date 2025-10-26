"Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, emitió su voto en la Escuela N° 713.

"Otra fiesta de la democracia. Tenemos que agradecer que cada 2 años tenemos la posibilidad de elegir, en este caso representantes al Congreso como así también al Consejo de la Magistratura", comenzó.

En lo personal, Taccetta refirió que esta elección es "distinta" porque por primera vez en mucho tiempo no es candidato, sin embargo, aseguró: "Estoy muy comprometido con el espacio político al cual pertenezco desde el primer momento, y acompañando al gobernador en cada una de las acciones. En este caso es una elección importante para nosotros".

Respecto al uso por primera vez de la Boleta Única, Taccetta comentó: "Esperemos que esté todo bien, que la gente que estaba tan desconcertada hace apenas una semana atrás se haya podido educar en cuanto a esta nueva modalidad de votación. Esto es mejorar la democracia, porque estábamos acostumbrados a la lista sábana donde la gente quizás no sabía qué estaba votando, hoy en día quien vota debe saber perfectamente a quién vota y por qué".

A su vez, el intendente destacó: "No es que la campaña es la última semana, o el último mes antes de una elección, sino todos los días desde que se inicia una gestión nosotros trabajamos para la gente y la gente lo ve en el día a día".

Desde su lugar como intendente de Esquel, Taccetta habló sobre las repercusiones de estos resultados en su gestión: "No somos nosotros quienes estamos gobernando los que estamos en la lista, eso hay que aclararlo. Veremos después de la elección qué análisis hacemos, pero siempre con la convicción de dar todo desde la gestión para demostrar que queremos algo distinto para el país, para la provincia y, en este caso, para el municipio".

Finalmente, comentó que esperarán los resultados en el local del partido: "Seguiremos dando vueltas en la ciudad y esperando en el local nuestro en el centro cómo nos va en Esquel y en la provincia".

R.G.