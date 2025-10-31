Brigadistas de la zona se movilizan por incumplimiento salarial y exigen paritarias

El personal de la Brigada Esquel del Servicio Profesional de Manejo del Fuego, representado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Esquel, se encuentra en una medida de alerta, asamblea y movilización que lleva cerca de un mes, debido a la falta de convocatoria del Gobierno Provincial para retomar la discusión salarial.

Carlos Catrinao, delegado de la Brigada Esquel de ATE, explicó que la medida es una manifestación de descontento ante el incumplimiento de un acuerdo paritario firmado en agosto: "Hoy lo que estamos es con una medida que tenemos vigente ya hace un mes aproximadamente, que tiene que ver con alerta, asamblea y movilización, lo que nos permite venir a manifestarnos nuestros descontentos que tenemos como trabajadores debido a la falta de convocatoria que tiene el gobierno provincial".

Según Catrinao, el acuerdo se había celebrado en una instancia paritaria el 18 de agosto, donde se había pactado un nuevo encuentro para fines de septiembre con el fin de seguir discutiendo los salarios para la última parte del año.

El delegado enfatizó que esta acción no implica una interrupción del servicio esencial: "esto no significa que estamos con retención de servicio ni con paro de cesa de actividades, sino que nos permite venir a manifestarnos, digamos. Nosotros estamos con disponibilidad de 24 horas por cualquier eventualidad que ocurra, así que eso no se interrumpe todavía".

Desde ATE, interpretan la inacción del gobierno como una estrategia deliberada. "Nosotros vemos una maniobra más que dilatoria, incluso con un intento de ninguneo hacia los trabajadores, porque como te digo, hay un acta firmada que tiene fuerza de ley".

El gremio recordó que el acta fue homologada, dándole fuerza de ley, y que la Secretaría de Trabajo tiene la responsabilidad de convocar: "quien tiene que convocar como autoridad de árbitro, si se quiere, es la Secretaría de Trabajo".

Catrinao señaló que, si bien el Secretario de Trabajo estuvo en la zona hace poco, la respuesta formal sigue pendiente: "tengo entendido que tuvo algún acercamiento a las conducciones sindicales, quienes le manifestaron que estamos esperando la convocatoria formal, oficial, y con delegados del sector sentados en una mesa cuando la convoquen".

Ante la falta de una fecha probable de convocatoria, la asamblea decidirá los pasos a seguir. "decidiremos en la asamblea de ahora, vamos a sacar un acta en donde vamos a convocar a los demás compañeros que son de otras brigadas".

En la manifestación estuvieron presentes trabajadores de Lago Puelo, Trevelin, Esquel y otros sectores, con el acompañamiento de la comisión directiva de ATE Esquel.

Finalmente, Catrinao aclaró que el reclamo actual es "exclusivamente salarial", aunque existen otras necesidades dentro del Servicio Profesional de Manejo del Fuego, propias de la preparación para la temporada alta de incendios, que se canalizan por otros medios.



T.B