Sí a la eliminación de los fueros

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres se reunió en el local de campaña de Trelew, donde celebró el resultado del referéndum provincial por la eliminación de los fueros. Con una amplia mayoría del “Sí”, Chubut se convirtió en la primera provincia del país en avanzar hacia un sistema donde todos seríamos iguales ante la ley.

El mandatario subrayó que esta decisión es un resultado que tiende a la transparencia institucional y, por ende, trasciende a cualquier partido político.

Torres también ratificó su intención de fortalecer el espacio de Provincias Unidas, independientemente de los resultados.

Finalmente, anunció que en los próximos días convocará a los legisladores nacionales electos y en ejercicio —diputados y senadores— para trabajar en conjunto sobre el Presupuesto 2026.

R.G.