13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 27 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 elecciones Chubut
26 de Octubre de 2025
elecciones |
Por Redacción Red43

Sí a la eliminación de los fueros

El gobernador Ignacio Torres dijo que somos la primera provincia del país en ser todos iguales ante la ley. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres se reunió en el local de campaña de Trelew, donde celebró el resultado del referéndum provincial por la eliminación de los fueros. Con una amplia mayoría del “Sí”, Chubut se convirtió en la primera provincia del país en avanzar hacia un sistema donde todos seríamos iguales ante la ley.

 

El mandatario subrayó que esta decisión es un resultado que tiende a la transparencia institucional y, por ende, trasciende a cualquier partido político.

 

Torres también ratificó su intención de fortalecer el espacio de Provincias Unidas, independientemente de los resultados. 

 

Finalmente, anunció que en los próximos días convocará a los legisladores nacionales electos y en ejercicio —diputados y senadores— para trabajar en conjunto sobre el Presupuesto 2026.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Elecciones 2025: Los datos en la provincia
2
 Sí a la eliminación de los fueros
3
 Entre Tracanna y Ortiz se define el representante al Consejo de la Magistratura
4
 Aira Roberts: la maestra que guarda el alma de Gales en el corazón de Esquel
5
 Nivia Zapata Flores QEPD
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 "Son centenas de bienes": El Gobierno de Chubut avanza en la recuperación de activos de la corrupción
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -