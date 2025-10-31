"Terror" al volante: hoy habrá una muestra de autos y motos con temática Halloween

En la tarde de hoy viernes, Halloween trae a la ciudad eventos terroríficos para jugar en el centro de la ciudad.

Y uno de ellos incluye autos y motos "de terror", en el concurso de disfraces de Patagonia Car Meet.

El evento de tunning, autos, motos y más, en la previa a su nueva edición, saldrá con los motores a la vereda de El Tranvía, ubicado en avenida Ameghino entre 25 de Mayo y Roca.

La pizzería y bodegón dará porciones de pizza para los niños disfrazados, además de caramelos.

El premio mayor será un trofeo, para el auto o moto (conductor y pasajeros incluidos) elegidos como mejor disfrazados.

DJ y motores encendidos desde las 18 horas el día de hoy.

SL