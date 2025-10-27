Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel

Tracanna, profesional de la medicina con larga trayectoria en la región, asume esta candidatura con una mirada ciudadana sobre la justicia. En declaraciones a Red43 destacó que pretende “llevar la mirada del pueblo” hacia un sistema judicial que, según él, necesita mayor transparencia y vínculo directo con la comunidad.

Explicó que su actuación no se centrará únicamente en aspectos técnicos o legales, sino en garantizar que los magistrados y funcionarios respondan al sentir de la gente común, más allá de intereses corporativos o redes de poder.

Recordemos que la circunscripción de Esquel abarca localidades de la provincia —como Trevelin, Lago Puelo, Corcovado, entre otras— y representa una región con desafíos propios en materia de acceso a justicia, servicios públicos y descentralización institucional.