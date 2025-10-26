13°
Esquel, Argentina
Lunes 27 de Octubre de 2025
26 de Octubre de 2025
elecciones
Por Redacción Red43

"Luque tiene su lugar como diputado nacional"

Juan Manuel Peralta valoró la votación de casi 5.000 esquelenses y destacó la renovación en el partido.
Por Redacción Red43

Juan Manuel Peralta, referente del Frente Unidos Podemos, ofreció un balance de los primeros resultados de las elecciones en Esquel, donde se observó “una paridad, casi un empate técnico entre Frente Unidos Podemos y La Libertad Avanza en la ciudad”. Según señaló, esta tendencia también se replicaba a nivel provincial, aunque la definición final dependerá del escrutinio en localidades como Comodoro Rivadavia.

 

Peralta confirmó: “Juan Pablo Luque es diputado nacional por el Frente Unidos Podemos, representando a los habitantes de la provincia”. Además consideró que el resultado constituye “una muy buena elección” para el peronismo. En este sentido, destacó la "sintonía muy buena" con el candidato al Consejo de la Magistratura, Ezio Tracanna. 

 

Sobre la participación ciudadana, el referente destacó la importancia del acompañamiento popular: “Agradecer a casi 5.000 esquelenses que han depositado su voto de confianza en nosotros".

 

Sobre los comicios sostuvo: "Para nosotros, el objetivo era mantener la banca a diputado nacional. Cuando empezamos a trabajar y a construir esta propuesta teníamos ese objetivo". 

 

Finalmente, Peralta señaló: "Vamos a seguir trabajando para que el peronismo sea una alternativa". 

 

 

R.G.

 

