A ocho años de su partida: Mario Das Neves, el líder que marcó Chubut

Hoy, 31 de octubre de 2025, se cumplen ocho años del fallecimiento del exgobernador del Chubut, Mario Das Neves. Su partida en 2017 puso fin a una trayectoria política que, con tres mandatos al frente del Ejecutivo provincial, dejó una huella profunda en la historia contemporánea de la provincia.

Nacido en Avellaneda en 1951, pero chubutense por adopción, Das Neves inició su labor en la política local en Trelew, para luego asumir responsabilidades provinciales y nacionales. Fue elegido gobernador en 2003, reelecto en 2007 y volvió a ocupar el cargo en 2015. Su gestión fue reconocida por su cercanía con el territorio y por poner en el centro de la agenda pública la infraestructura social, la vivienda, la ruralidad, la salud y la educación.





Bajo su lema “no hay pueblos chicos ni pueblos grandes”, su administración profundizó la idea de que la provincia debía integrar todos sus rincones, sin exclusiones. Ese enfoque marcó obras, presupuestos y decisiones políticas que hoy siguen siendo referenciales.

Su estilo, muchas veces descrito como de “presencia permanente”, se manifestó en recorridas, inauguraciones y una escucha directa de las comunidades. Fue, para muchos, el último gran caudillo provincial con proyección nacional surgido de Chubut.

La historia lo recuerda así: como un gobernante que creyó en lo concreto, en lo visible y en lo que estaba al alcance de cada ciudadano. Pero también como un político que entendió que la defensa de los intereses de la provincia requería firmeza frente al poder central.

En este nuevo aniversario, rendimos homenaje a su figura, valoramos su legado y renovamos el compromiso de trabajar por una provincia de Chubut más justa, más integrada y con mejor futuro.



Porque su legado vive en cada obra, en cada ruta, en cada escuela, en cada vecino que se siente parte, y porque, como él solía decir, “a mí, mi mamá y mi papá me enseñaron de chiquito que hay que ser agradecido y tener memoria.”



T.B