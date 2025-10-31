13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
31 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados

El jurado popular resolvió la no culpabilidad de los tres acusados en el juicio por la muerte de Alejandro “Tino” John.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Luego de más de cuatro horas y media de deliberación, el jurado popular emitió su veredicto. Luis Alberto Moggiano, Omar Eduardo Martínez y Cristian Alejandro Soto, fueron absueltos a partir del veredicto de no culpabilidad emitido por el jurado popular.

 

Los doce integrantes del jurado analizaron la prueba, incluso solicitaron que se les aportara un video emitido durante el juicio para volver a verlo en la deliberación.

 

La lectura de las instrucciones finales terminó pasados unos minutos de las 16 hs. Entonces el jurado pasó a deliberar. A las 20:45 hs. dio a conocer que había alcanzado un veredicto. La oficina judicial convocó a las partes y a las 21 hs. el presidente del jurado leyó el veredicto de no culpabilidad para cada uno de los tres acusados.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 "Terror" al volante: hoy habrá una muestra de autos y motos con temática Halloween
2
 Tres años escondido en Chubut: detuvieron al sujeto mapuche que incendiaba casas en Mascardi
3
 Le dio una dosis de pastillas a su hija de 9 años y la dejó morir: el trágico final de Diana
4
 Habrá un corte de luz de 5 horas este sábado: ¿Qué localidades quedarán sin energía?
5
 Marcha de avivamiento en Esquel por el Día de las Iglesias Evangélicas
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -