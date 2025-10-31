Onda FM en la Cordillera: "Mostramos Chubut al mundo" con streaming y radio abierta

Los conductores Julia Parodi y Walter Curín, de Onda FM de Trelew, continúan con su proyecto de salir de la cabina de radio tradicional para realizar streaming y generar contenido audiovisual en distintos rincones de la provincia de Chubut. El dúo se encontraba recientemente en la Cordillera, destacando el profundo vínculo que los une con esta zona y su objetivo de mostrar las bellezas de la Patagonia al mundo.

Julia Parodi expresó su entusiasmo por este formato itinerante: "Nos encanta viajar por lo que es la provincia, nos encantaría también salir de la provincia, ir afuera también, pero por el momento estamos por la zona, la pasamos muy bien, llevamos nuestra alegría, llevamos nuestra onda a cada rincón de nuestra hermosa cordillera, de nuestro hermoso Chubut, Patagonia".

Walter Curín, conductor del programa, y Julia Parodi, productora, explicaron que la idea principal es no quedarse solamente en Trelew, su lugar de origen. Curín mencionó los lugares que ya han recorrido: "para allá hemos estado en Dolavon, Gaiman, Camarones, aquí en Esquel, en Trevelin, Rawson, Playa Unión".

Además de viajar, a la pareja le gusta transmitir desde locaciones poco convencionales: "vamos por diferentes lugares y también nos gusta ser en diferentes rincones del pueblo, de la ciudad, restaurant, confiterías, plazas, nos gusta andar por todos lados".

Aprovechando la tecnología, el proyecto busca un alcance global. Curín enfatizó: "Y como amamos Chubut, nos gusta mostrar lo que tenemos para el mundo justamente aprovechando lo que es la tecnología hoy de poder llegar a cualquier rincón del planeta a través de YouTube". El equipo invitó a seguir su contenido en youtube.com/ondafm y por Instagram, e incluso compartieron un número de contacto de WhatsApp: 284-7161-25.

Para Julia Parodi, visitar la cordillera tiene un significado especial: "Venir a la cordillera para mí, en el caso especial mío, es algo que me conecta, que me conecta con lo que es mi infancia, que me conecta con lo que es mi familia, porque tengo toda mi familia en Trevelin y Esquel".

La productora ve en esta zona un lugar de recarga: "cuando empiezo como a bajar en energía o así como medio bajón, me encanta venir y venir acá para retomar esa energía que se necesita para poder seguir en el año, por eso es que muchas veces en el año elegimos Esquel y Trevelin".

Walter Curín lo resumió como un "reseteo": "Es un reseteo, sintéticamente es un reseteo, es tomar otro aire, es despejar un poco la mente, es un cable a tierra, Esquel lo que es en nuestra zona". Ambos notaron cómo la zona enamora a los visitantes, muchos de los cuales terminan quedándose a vivir.

El proyecto de viajes es posible gracias al apoyo institucional. Julia Parodi agradeció: "le quiero dar gracias a la municipalidad de Trevelin, a la municipalidad de Esquel, porque ellos nos ayudan a que este sueño sea posible, así que muchísimas gracias".

El proyecto sigue creciendo. Walter Curín destacó el crecimiento de su audiencia: "gracias a toda la audiencia que nosotros le llamamos la familia especial de Onda FM, que cada vez crece y crece más y ahora no es solamente del valle inferior del río Chubut como era originalmente, sino que es mundial, vamos a decirlo así modestamente, pero la idea es que sigamos recorriendo el mundo".

La próxima transmisión será en Trevelin. Julia Parodi anunció: "A partir de las 18:00 de la tarde vamos a estar en la plaza de Trevelin, si el clima no se acompaña, creo que el sitio va a estar lindo, así que vamos a estar desde la misma plaza de Trevelin, haciendo una radio abierta con músicos locales y bueno, poniéndole un poco de onda a lo que es Trevelin. Mostrando Trevelin para el mundo".

El equipo planea regresar pronto, a pesar de tener que volver a Trelew para cubrir el evento de Calamaro. Como proyecto pendiente, Walter Curín reveló: "Nos quedó pendiente hacer radio, radio especial desde el mismo vagón de Trochita, así que eso es lo que se viene. Entre otras cosas".



