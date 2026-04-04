Impacto en la Patagonia: Cayeron restos de un cohete chino en Río Negro

Un fenómeno que comenzó como un avistamiento de luces extrañas en el cielo nocturno terminó con un hallazgo tangible en la estepa rionegrina. Se confirmó la caída de restos pertenecientes a un cohete chino en la zona de General Conesa y parajes cercanos, provocando sorpresa y curiosidad tanto en los pobladores locales como en la comunidad científica.

El incidente se vincula con el reingreso a la atmósfera de una etapa de un cohete Long March 3B (Gran Marcha 3B), un vehículo lanzador utilizado por la administración espacial de China para poner en órbita satélites de comunicaciones y navegación. Aunque la mayoría de estas piezas suelen desintegrarse por la fricción al entrar en contacto con la atmósfera a altas velocidades, en esta ocasión, fragmentos de dimensiones considerables lograron sobrevivir al impacto y aterrizaron en territorio patagónico.

El hallazgo en campos rionegrinos

Pobladores de la zona rural de Río Negro reportaron haber escuchado estruendos y observado una serie de luces brillantes surcando el cielo de manera inusual. Pocos días después, en campos de la región, se encontraron piezas metálicas con signos evidentes de haber sido sometidas a temperaturas extremas. Se trata de tanques de combustible o estructuras de presión fabricadas con materiales resistentes como el titanio o aleaciones especiales, diseñadas para soportar las exigencias del espacio exterior.

Especialistas en seguimiento de chatarra espacial ya habían advertido sobre el reingreso descontrolado de esta pieza en particular. Según las trayectorias calculadas por agencias internacionales, el sur de la Argentina se encontraba dentro de la zona de posible impacto. El hallazgo en Río Negro terminó de confirmar estas proyecciones, convirtiéndose en uno de los episodios de caída de basura espacial más significativos registrados en el país en los últimos años.

Riesgos y normativa internacional

Si bien el hallazgo no produjo víctimas ni daños materiales a estructuras edilicias, el hecho vuelve a poner en debate los riesgos que implica el reingreso descontrolado de objetos espaciales. La mayoría de los lanzamientos modernos contemplan un "reingreso controlado" para asegurar que los restos caigan en zonas despobladas del océano, pero en el caso de ciertos cohetes chinos de modelos antiguos o etapas superiores, el reingreso ocurre de forma azarosa.

Desde el punto de vista legal, existen tratados internacionales que regulan la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales. En este caso, al identificarse fehacientemente que las piezas pertenecen a un lanzador de la República Popular China, el país asiático sería el responsable legal en caso de que se hubieran producido perjuicios sobre territorio argentino.

Un recuerdo en la estepa

Para los habitantes de General Conesa y los dueños de los campos donde aparecieron los fragmentos, la experiencia ha sido cinematográfica. Las imágenes de las enormes esferas metálicas carbonizadas reposando sobre el suelo patagónico se viralizaron rápidamente, transformando un evento técnico de la industria aeroespacial en una anécdota local que perdurará en la memoria de la región. Las autoridades pertinentes y expertos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) suelen intervenir en estos casos para asegurar el retiro seguro de las piezas y su posterior análisis.



T.B