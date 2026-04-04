Lago Puelo: El equipo de "Delicias del Lago" elaboró el alfajor más grande del mundo

En un hecho sin precedentes para la comarca andina, el equipo de la panadería y pastelería "Delicias del Lago", ubicada en Lago Puelo, ha concretado la elaboración del alfajor más grande del mundo. Esta colosal pieza de repostería, que destaca por sus impresionantes dimensiones y peso, se presenta como el principal atractivo de un evento gratuito que culminará este sábado con el corte y reparto de porciones entre el público asistente.

Un proceso de elaboración complejo y coordinado

La creación de este alfajor monumental requirió un esfuerzo logístico y de producción significativo. Un equipo compuesto por aproximadamente ocho personas, bajo la coordinación de Pamela Díaz y el maestro pastelero Carlos Romualdo Ruiz, trabajó de manera intensiva durante dos semanas completas en la elaboración de la masa y los rellenos.

El alfajor tiene un diámetro final de cuatro metros. Debido a su magnitud, su elaboración se estructuró en cuatro partes separadas, las cuales fueron trasladadas al lugar del evento para su ensamblado final. Este proceso crucial incluye la unión precisa de los segmentos y el sellado definitivo con chocolate, pasos necesarios antes de proceder a la presentación y el posterior corte. Carlos Ruiz, con 25 años de experiencia en Lago Puelo, señaló la tensión que implica este ensamblado para lograr que la estructura quede perfectamente nivelada y unificada.

A pesar de la ambición del proyecto, el equipo de "Delicias del Lago" no logró formalizar el registro en los récords Guinness. Esto se debió a cuestiones técnicas de la categoría, ya que el alfajor no es un producto de consumo global. No obstante, para los creadores, la satisfacción reside en haber realizado esta hazaña culinaria desde su localidad en la comarca.

Datos técnicos y evento de reparto

Las cifras que rodean a este alfajor son sorprendentes. El peso total confirmado es de una tonelada y 290 kilos (1.290 kg), lo que lo sitúa como el más grande del mundo hasta la fecha. Respecto a la distribución, el equipo estima que se podrán obtener más de 9.000 porciones, calculando un peso aproximado de entre 150 y 200 gramos por corte, asegurando que habrá cantidad suficiente para todos los asistentes.

El evento principal, que incluye el corte simbólico del alfajor y el reparto gratuito de las porciones, está programado para este sábado a las 18:00 horas. Además de la presentación de "Delicias del Lago", el público podrá disfrutar de una variada oferta gastronómica, ya que el evento cuenta con numerosos puestos de alfajores provenientes de distintos puntos del país, muchos de los cuales compiten en diversas categorías.

T.B