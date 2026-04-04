Artemis II: La NASA comparte un emotivo mensaje de su tripulación camino a la Luna

En un hito que marca el regreso de la humanidad a la exploración lunar tripulada, la misión Artemis II de la NASA ha alcanzado un punto de inflexión crucial. Según reportó el diario Clarín, la nave espacial Orion, con sus cuatro tripulantes a bordo, cruzó la marca que señala la mitad del trayecto entre la Tierra y la Luna. Para conmemorar este logro, la tripulación envió un mensaje especial cargado de emoción y agradecimiento, compartiendo sus sensaciones en esta travesía histórica.

Este viaje representa la primera vez en más de 50 años, desde la última misión Apolo en 1972, que seres humanos viajan tan lejos de nuestro planeta. La misión Artemis II no contempla un alunizaje, sino un sobrevuelo lunar para probar todos los sistemas de la nave Orion y el cohete Space Launch System (SLS) antes de la misión Artemis III, que sí llevará a una mujer y a una persona de color a la superficie de la Luna.

Un mensaje de unidad y agradecimiento desde el espacio profundo

La tripulación de Artemis II, integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Hammock Koch (especialista de misión) y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen (especialista de misión), aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la Tierra. En una transmisión desde la cabina de la nave Orion, expresaron la emoción de ser parte de este momento histórico y destacaron el esfuerzo colectivo detrás de la misión.

Los astronautas agradecieron el apoyo de los miles de ingenieros, técnicos y personal de la NASA y de las agencias asociadas que trabajaron incansablemente para hacer posible este vuelo. También compartieron sus reflexiones sobre la belleza de la Tierra vista desde la distancia y la importancia de la exploración espacial para unir a la humanidad. El mensaje subrayó que este viaje es un paso fundamental hacia el próximo gran salto de la humanidad en el espacio.

Artemis II: Probando los sistemas para el regreso a la superficie lunar

La misión Artemis II es una prueba de vuelo crítica. Su objetivo principal es demostrar que todos los sistemas de soporte vital, navegación y comunicación de la nave Orion funcionan correctamente con una tripulación a bordo en el entorno del espacio profundo. Durante el viaje, los astronautas realizarán diversas operaciones y pruebas para evaluar el rendimiento de la nave antes de emprender el camino de regreso a la Tierra.

El éxito de Artemis II allanará el camino para Artemis III, la misión que marcará el regreso histórico de astronautas a la superficie de la Luna. El programa Artemis de la NASA busca establecer una presencia sostenible y a largo plazo en la Luna y sus alrededores, utilizando el satélite natural como trampolín para futuras misiones tripuladas a Marte. Alcanzar la mitad del camino lunar en Artemis II es, por lo tanto, un hito que acerca a la humanidad un paso más a ese objetivo ambicioso.

T.B