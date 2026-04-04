El Bolsón: Exitoso rescate de dos mujeres varadas en el cerro Lindo

Un complejo y rápido operativo de emergencia se desplegó en las últimas horas en El Bolsón tras recibir el alerta sobre dos mujeres que se encontraban perdidas en el cerro Lindo. Según informó el portal Noticias del Bolsón, el rescate concluyó con éxito gracias a la labor coordinada de distintas fuerzas de seguridad y organismos de emergencia de la región, logrando localizar y poner a salvo a las andinistas.

El aviso de auxilio se activó cuando se reportó que las dos mujeres, cuya identidad no trascendió, habían perdido el rumbo mientras se encontraban en las inmediaciones de la cumbre del cerro Lindo, un sector caracterizado por su altitud y terreno técnico. Ante la posibilidad de que pasaran la noche expuestas a las bajas temperaturas de la montaña, se montó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate.

Coordinación y despliegue en la montaña

La Comisión de Auxilio de El Bolsón coordinó las acciones, contando con la participación activa de personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios local, efectivos del Área Técnica del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), agentes del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) del Parque Nacional Lago Puelo y miembros de la Patrulla de Montaña de la Policía de Río Negro.

Debido a la complejidad del terreno y la necesidad de agilizar los tiempos, se solicitó el apoyo aéreo del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), que dispuso de un helicóptero para el traslado del personal de rescate hacia las zonas altas de la montaña. Paralelamente, patrullas terrestres comenzaron el ascenso por las vías de acceso tradicionales.

Localización en Mina de Plata y evacuación

Tras varias horas de intensos rastrillajes y gracias a las comunicaciones mantenidas con las andinistas, los equipos de rescate lograron localizarlas en el sector conocido como Mina de Plata, una zona ubicada por debajo de la cumbre. Al momento del hallazgo, se constató que ambas mujeres se encontraban en buen estado general, aunque presentaban signos de cansancio y desorientación.

Una vez asistidas e hidratadas por los rescatistas, se procedió a iniciar el descenso controlado. Dependiendo de las condiciones del terreno y la visibilidad, se evaluaba la posibilidad de realizar una evacuación aérea mediante helitransportado o completar el descenso por vía terrestre acompañadas por el personal especializado. Desde la Comisión de Auxilio reiteraron la importancia de planificar las salidas a la montaña, transitar por senderos habilitados y contar con el equipamiento adecuado para evitar este tipo de incidentes.

T.B