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04 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Emotivo encuentro entre Veteranos de Malvinas y combatientes de incendios

En el acto del 2 de abril en El Hoyo, se vivió un momento profundamente emotivo. Al finalizar la ceremonia, veteranos de la Guerra de Malvinas y quienes combatieron los incendios se reunieron para una fotografía grupal.
Por Redacción Red43

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En el marco de los actos conmemorativos del 2 de abril en la localidad de El Hoyo, se vivió un momento muy grato y profundamente emotivo que quedará grabado en la memoria de los asistentes. Al finalizar la ceremonia oficial, Veteranos de la Guerra de Malvinas y quienes fueron protagonistas en la lucha contra los recientes incendios forestales de la región se reunieron de manera espontánea para una fotografía grupal, dejando una imagen cargada de significado simbólico y humano.

 

Dos escenarios distintos, una misma entrega

 

Esta histórica fotografía unió a dos grupos que, en diferentes contextos y momentos, demostraron un inquebrantable compromiso y un profundo amor por la tierra. Se trata de dos escenarios distintos, pero que comparten una misma esencia de sacrificio y entrega: unos defendieron la soberanía de la patria en el frente de batalla en 1982; otros, aquí mismo en la cordillera, enfrentaron con valentía el fuego para proteger nuestros bosques, hogares y vidas.

 

Unión de memoria y presente bajo el valor del servicio

 

El encuentro representó mucho más que una simple foto para el recuerdo. Fue un gesto de reconocimiento mutuo, de profundo respeto y de unión entre quienes supieron poner el cuerpo por los demás, sin dudarlo. El instante logrado une la memoria de la gesta de Malvinas con el presente de lucha y resistencia ante las adversidades climáticas, todo bajo un mismo valor fundamental que los identifica: el de servir a la comunidad y a la nación.

 

T.B

 

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