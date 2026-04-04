Emotivo encuentro entre Veteranos de Malvinas y combatientes de incendios

En el marco de los actos conmemorativos del 2 de abril en la localidad de El Hoyo, se vivió un momento muy grato y profundamente emotivo que quedará grabado en la memoria de los asistentes. Al finalizar la ceremonia oficial, Veteranos de la Guerra de Malvinas y quienes fueron protagonistas en la lucha contra los recientes incendios forestales de la región se reunieron de manera espontánea para una fotografía grupal, dejando una imagen cargada de significado simbólico y humano.

Dos escenarios distintos, una misma entrega

Esta histórica fotografía unió a dos grupos que, en diferentes contextos y momentos, demostraron un inquebrantable compromiso y un profundo amor por la tierra. Se trata de dos escenarios distintos, pero que comparten una misma esencia de sacrificio y entrega: unos defendieron la soberanía de la patria en el frente de batalla en 1982; otros, aquí mismo en la cordillera, enfrentaron con valentía el fuego para proteger nuestros bosques, hogares y vidas.

Unión de memoria y presente bajo el valor del servicio

El encuentro representó mucho más que una simple foto para el recuerdo. Fue un gesto de reconocimiento mutuo, de profundo respeto y de unión entre quienes supieron poner el cuerpo por los demás, sin dudarlo. El instante logrado une la memoria de la gesta de Malvinas con el presente de lucha y resistencia ante las adversidades climáticas, todo bajo un mismo valor fundamental que los identifica: el de servir a la comunidad y a la nación.

T.B