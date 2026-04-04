Barrio Estación: Propietarios atraparon a un delincuente dentro de su vivienda

En una intervención conjunta entre el sistema de videovigilancia y la rápida acción vecinal, personal de la Comisaría Seccional Segunda de Esquel procedió a la detención de un hombre mayor de edad, luego de que este fuera sorprendido infraganti intentando cometer un ilícito dentro de una propiedad privada. El hecho se registró este viernes 3 de abril, minutos antes de las 23 horas, en el Barrio Estación.

De acuerdo a la información oficial proporcionada por la Unidad Regional Esquel de la Policía del Chubut, el procedimiento se inició a las 22:50 Hs., cuando desde el Centro de Monitoreo se alertó a la dependencia policial sobre una situación irregular en curso. El reporte indicaba que un sujeto desconocido habría ingresado a un domicilio particular ubicado sobre la calle Humphreys, en el corazón del mencionado barrio.

Vecinos toman intervención

Según el informe policial, el presunto delincuente tenía como objetivo intentar sustraer un motovehículo que se encontraba estacionado en el interior del patio de la vivienda damnificada. Sin embargo, su accionar fue detectado a tiempo por los dueños de la propiedad.

Al arribar el personal policial de la Comisaría Segunda al lugar exacto de los hechos, el escenario con el que se encontraron fue contundente: observan a un masculino reducido en el suelo por la propietaria del domicilio y el propietario del rodado. Gracias a la decidida intervención de los vecinos, el intento de robo quedó frustrado antes de la llegada de los uniformados.

Resistencia y estado de ebriedad

Al momento en que los efectivos procedieron a formalizar la aprehensión del sujeto, este reaccionó violentamente. El informe oficial detalla que el masculino se torna agresivo, intentando agredir al personal policial mediante golpes de puntapiés. Afortunadamente, el accionar policial permitió controlar la situación sin lograr su cometido el agresor.

Durante el forcejeo, el personal interviniente notó además que el hombre evidenciaba un aparente estado de ebriedad. Una vez que fue totalmente reducido y resguardada la seguridad de todos los presentes, se procedió de inmediato a su traslado hacia la Dependencia Policial para dar inicio a las actuaciones judiciales correspondientes bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

T.B