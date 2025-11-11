Avanza la formación del equipo que trabajará en el nuevo hospital de Trelew

Reafirmando el compromiso de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres con la jerarquización del sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, dictó una capacitación destinada al personal que forma parte de los procesos del Centro Materno Infantil y que se desempeñará en el Hospital de Complejidad Creciente “María Humphreys” de Trelew.

El curso, dictado de forma presencial y virtual, estuvo destinado a más de 150 agentes del centro y algunos servicios del Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” de la ciudad valletana, que comenzarán a prestar funciones, en una primera etapa, en instalaciones del nuevo nosocomio.

De ese modo, y al igual que otras instancias de formación, la capacitación, denominada “Inducción al Hospital María Humphreys”, fue coordinada por el destacado y prestigioso sanitarista nacional, de la Universidad Isalud, Carlos Díaz, en el marco del proceso de puesta en funcionamiento gradual y progresivo del nuevo hospital.

La actividad tuvo como objetivo favorecer la integración de los equipos, brindar información sobre la organización institucional, los procesos asistenciales y las líneas de trabajo prioritarias.

En ese sentido, la Secretaría de Salud, que encabeza Denise Acosta, efectuó recientemente los encuentros presenciales de la capacitación, en los que convocó a jefes de procesos y al personal que se desempeñará en diferentes servicios y áreas.

Etapa de formación del personal

La capacitación tiene como propósito acompañar la incorporación de profesionales y trabajadores de la salud al nuevo establecimiento asistencial de Trelew (una institución que se encuentra en proceso de construcción y consolidación de su identidad), brindándoles la seguridad, confianza y comodidad que necesitan para desempeñarse de manera adecuada en ella.

El espacio formativo busca brindar las herramientas necesarias para que cada agente conozca el lugar del nuevo hospital en el sistema de salud provincial, la cultura institucional del establecimiento asistencial y su papel dentro del equipo interdisciplinario. En esa línea, se apunta a favorecer la comprensión del contexto organizacional, el compromiso ético y la integración efectiva al entorno de trabajo, mediante un modelo híbrido que combina instancias virtuales y presenciales, promoviendo así un proceso de aprendizaje dinámico, participativo y orientado a la práctica profesional responsable, segura y coherente con los valores del sistema de salud de la provincia de Chubut.

R.G.