Trelew: el Centro Materno Infantil completó su traslado y ya funciona en el Hospital “María Humphreys”

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través de la Secretaría de Salud provincial, informa a la comunidad que este martes se concretó el traslado del Centro Materno Infantil al Hospital de Complejidad Creciente “María Humphreys” de Trelew, que se encuentra ubicado en calle Abraham Mathews N° 1160.

En tal sentido, desde las primeras horas de esta mañana comenzaron a funcionar en el nuevo establecimiento asistencial los Servicios de Tocoginecología, que se ocupa del embarazo, parto y puerperio, y brinda atención ginecológica; y de Neonatología, que atiende a los recién nacidos hasta los 28 días de vida.

Para ello, y hasta alrededor de las 13 horas, el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” y el Hospital “María Humphreys” de Trelew trabajaron de manera mancomunada, a fin de garantizar una transición segura y ordenada.

Alcances y características de la atención sanitaria en el nuevo hospital

Asimismo, la Secretaría de Salud provincial aclaró y precisó los siguientes puntos relativos a la atención sanitaria:

El Servicio de Pediatría, que atiende a los niños y las niñas mayores de 28 días, continúa funcionando en el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara”, en su modalidad habitual.

En el Hospital “María Humphreys” solo se atenderán consultas o urgencias que correspondan a embarazos, partos, ginecología o neonatología.

Las urgencias clínicas, pediátricas o de adultos, se atienden en el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara”, sito en calle 28 de Julio y Pellegrini.

Las emergencias prehospitalarias, a su vez, continúan siendo atendidas a través de la línea telefónica 107, que se mantiene plenamente operativa.

Para consultas o más información, la comunidad puede comunicarse a los teléfonos (0280) 446-8400 y 446-8449, del Hospital “María Humphreys” de Trelew.

Compromiso con una atención materno-infantil segura, continua y de calidad

Con el traslado del Centro Materno Infantil al Hospital “María Humphreys” de Trelew, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, reafirma su compromiso con una atención materno-infantil segura, continua y de calidad, y que garantiza las mejores condiciones para las madres, las familias y los recién nacidos de la región.