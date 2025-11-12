La Escuela 780 invita a la comunidad a su Expo con arte, buffet y productores locales

La Escuela N° 780 de Gualjaina se prepara para cerrar un año de "muchísimas actividades", culminando con la Expo 780, un evento que expondrá todos los proyectos y trabajos realizados durante el 2025.

Karen Guala Hernández, directora de la institución, expresó su "sentimiento de emoción también por todos los logros" y orgullo por el trabajo realizado por docentes y estudiantes.

La Expo se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre a las 14:30 horas en el SUM de la Escuela, donde se dará cuenta de un año de "trabajo en equipo y un trabajo en red que se ha logrado con mucho esfuerzo, la verdad que mucho pulmón".

La directora explicó la planificación que llevó a los resultados de este ciclo lectivo: el año 2023 se dedicó al "diagnóstico", el 2024 a "planificando, reforzando el trabajo en grupo, en equipo con los docentes", y el 2025 fue "un año de ejecución donde tuvimos muchos logros".

Entre los principales hitos, Guala Hernández destacó los logros en distintas instancias y los viajes que permitieron a los estudiantes tener "distintas experiencias que muchos de ellos no habían tenido con anterioridad":

Eco Girgolas: Los estudiantes de sexto año lograron llegar al provincial con este proyecto, presentado ante la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias a este logro, el equipo viajará próximamente a Puerto Madryn.

Viaje a Lago Puelo: Los alumnos de cuarto año pudieron concretar un viaje al Lago Puelo.

Expo Agua en Trevelin: Quinto año participó en la Expo Agua, incluyendo un recorrido turístico.

Buffet, Música y Colaboración Comunitaria

La invitación para el viernes 14 de noviembre es abierta a toda la comunidad. La directora extendió un "gran abrazo" a todos los que colaboran. Los asistentes podrán llevar su mate y disfrutar de "números artísticos en el escenario" y un servicio de buffet.

La escuela agradeció la colaboración reciente del señor Fabián Espinosa, quien se sumó "con el sonido, que fue algo complejo a último momento poder conseguir". Asimismo, se destacó el compromiso de los padres, quienes "empezamos a trabajar hace muy poquito" en la conformación de la comisión.

La directora también hizo un reconocimiento a "distintos productores y emprendedores" que los han ayudado durante el año con donaciones y trabajo en red. Estos emprendedores y productores también "van a estar exponiendo y vendiendo sus productos" en la Expo.

Finalmente, la invitación se extendió a disfrutar de la localidad: "pueden pasar una linda tarde, tenemos días muy lindos, el río también se está poniendo lindo, así que los invitamos a no solamente de disfrutar de la expo, sino también de disfrutar de Guadalajara, que está creciendo y está linda".



