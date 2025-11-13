14°
20° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 13 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaPatagonia
13 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Volvieron a verse auroras australes en la Patagonia

Astrónomos explican que, si la actividad solar continúa y el clima acompaña, podrían ser visibles desde algunos puntos del sur con baja contaminación lumínica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la madrugada de ayer, desde Tierra del Fuego y Punta Arenas se pudieron apreciar nuevas auroras australes, ofreciendo un espectáculo de luces rosadas en el cielo nocturno. Astrónomos explican que, si la actividad solar continúa y el clima acompaña, podrían ser visibles desde algunos puntos de Santa Cruz con baja contaminación lumínica.

 

 Durante la noche del martes, vecinos de Tierra del Fuego y Punta Arenas (Chile) fueron testigos de un espectáculo pocas veces visto: auroras australes que pintaron el firmamento, generando admiración y sorpresa entre residentes y turistas.

 

Las imágenes y videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron sus capturas del fenómeno. En algunos casos, las luces fueron visibles a simple vista; en otros, solo pudieron apreciarse a través de cámaras con exposición prolongada.

 


Qué son y cómo se forman las auroras australes

 


De acuerdo con especialistas en meteorología espacial, las auroras australes ocurren cuando una tormenta solar —una fuerte emisión de partículas cargadas desde el Sol— interactúa con el campo magnético de la Tierra. Esta colisión genera un espectáculo luminoso en la atmósfera, especialmente en las zonas polares.

 

El color de las luces depende de los gases atmosféricos que participan en la reacción: el oxígeno produce tonalidades verdes y rojas, mientras que el nitrógeno genera azules y violetas. Aunque el fenómeno es más frecuente cerca del Polo Sur, bajo ciertas condiciones puede extenderse hacia latitudes más bajas.

 

Uno de los factores clave para disfrutar de estos espectáculos naturales es la ausencia de contaminación lumínica.
Quienes deseen intentar captar las auroras deben prepararse con anticipación. Los astrónomos sugieren usar cámaras con modo manual y larga exposición, además de trípodes para evitar el movimiento.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Techo para la calle Sarmiento
3
 El restaurante Los Carreros de Esquel invita a compartir una noche de folklore con entrada libre
4
 Se cumple un mes de la desaparición de Tiziano Mamami, el pequeño jugador de Manchester de Trelew
5
 El Regimiento de Caballería de Exploración 3 realiza sus maniobras finales de comprobación
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -