"Lo de Lore" Festeja su primer aniversario e invita a la comunidad a compartir torta y café

La Pastelería y Cafetería "Lo de Lore" se prepara para celebrar su primer aniversario, un hito que marca el éxito de un proyecto que comenzó como una iniciativa de elaboración domiciliaria y hoy es un local consolidado con una clientela diaria en la ciudad. El emprendimiento, liderado por Lorena (Lore) junto a su familia, es un testimonio de esfuerzo y visión en el contexto de Esquel.

Lorena explicó que la idea se gestó como un proyecto de familia junto a su hijo. "Esto inició con un proyecto de familia con mi hijo, empezamos con la elaboración, con la habilitación de la cocina domiciliaria que da el municipio, mi hijo vendiendo en la calle y yo elaborando", relató. Tras ese primer paso, el esfuerzo familiar rindió frutos: "Arrancamos con eso, ahorrando un poco y con la ayuda de mi pareja, pudimos abrir el local".

El proyecto tiene un marcado carácter familiar, con la meta de ser el futuro de su hijo, a quien le está enseñando el arte de la elaboración. "Esto es para mi hijo, así que yo le estoy enseñando a elaborar y bueno, es un proyecto que lo estamos trabajando en familia, un proyecto familiar", afirmó.

Elaboración Propia y Venta al Paso

El funcionamiento de "Lo de Lore" es un ejemplo de autogestión, ya que no cuentan con empleados debido a la dificultad económica: "No tenemos empleado porque hoy día no se puede, es imposible". La pastelería y cafetería opera con la colaboración de todos: "Yo elaboro, mi hijo ayuda a vender, vende en la calle y mi hija más grande también, ella también atiende".

El local ofrece una variedad de productos para la venta al paso y domiciliaria. Entre sus especialidades, se encuentran la torta alemana, una variedad de alfajores (santafesinos, de nuez), el strudel (que empezaron a hacer hace una semana), medialunas de manteca (comunes y mini), tartas de manzana y porciones de budín (como el de banana con dulce de leche y limón). Un producto que ha ganado gran popularidad son los grisines, que se venden "muchísimos" y son elaborados diariamente por su sabor.

Celebración y Agradecimiento a la Clientela

Con un año de trayectoria, "Lo de Lore" ha fidelizado a su clientela, que ya es "diaria" e incluye a los vecinos. Lorena compartió con humor la reacción de sus clientes más cercanos: "Todos los vecinos me dicen Lore, estamos engordando" afirmo con gracia.

Además de la clientela fija, el local atrae nuevos clientes diariamente gracias a la difusión en redes sociales: "Diariamente van apareciendo clientes nuevos que voy haciendo por publicaciones en Instagram o en Facebook".

La celebración del aniversario, que se lleva a cabo mañana, será un momento de compartir y agradecer. "Quería agradecer a todos los clientes, que tengo ya la clientela diaria", expresó Lorena. La idea es sencilla y acogedora: "No vamos a hacer un gran festejo, pero la idea es compartir una torta con los clientes que vengan y el que quiera tomar un cafecito, una gaseosa y bueno, charlar un rato acá con ellos".



T.B