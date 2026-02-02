Desolación en la Patagonia: el paisaje que dejó el fuego

Tras más de un mes con continuos focos de incendios, kilómetros y kilómetros de caminos en la Patagonia han cambiado para siempre.

En un video difundido desde las redes sociales, un dron acompaña a un camión de bomberos en su lucha diaria, rodeado de ramas muertas que ayer fueran el paisaje soñado del sur.

Alan Schwer compartió el registro del camino entre Las Golondrinas y Rio Blanco, en una jornada llena de humo, calor y condiciones adversas para la tarea de los Bomberos que no cesa.

Las condiciones climáticas anticiparon nuevas jornadas de viento, pero alguna posibilidad, no muy grane, pero cierta, de que la lluvia pueda volver a la cordillera, donde nacen los ríos que riegan el sur.

SL