02 de Febrero de 2026
policiales #Esquel
02 de Febrero de 2026
policiales
Por Redacción Red43

Conflicto familiar y un vidrio roto: una mujer detenida en Esquel

El hecho ocurrió durante la madrugada en el pasaje Santa Fe, donde la Policía intervino por daños en una vivienda y procedió a la detención de la involucrada.
Por Redacción Red43

Un conflicto familiar ocurrido durante la madrugada de este lunes motivó la intervención de personal policial en el barrio Matadero de la ciudad de Esquel. El procedimiento se realizó alrededor de la 1:10 horas, tras un aviso del Centro de Monitoreo.

 

Al arribar al lugar, en el pasaje Santa Fe, personal de la Comisaría Seccional Primera constató la presencia de una mujer en el patio de una vivienda, quien se encontraba en estado de euforia y provocando daños en una ventana del domicilio de su ex pareja.

 

Ante la situación, y al verificarse daños en el vidrio de la puerta de ingreso a la vivienda, los efectivos procedieron a la detención de la mujer, quedando el hecho a disposición de la Justicia.

 

 

R.G.

 

