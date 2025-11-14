Dos vecinas discutieron por el robo de una gallina y terminaron a puñaladas y golpes

Un insólito conflicto vecinal terminó con dos mujeres apuñaladas y una joven de 23 años detenida. La discusión que derivó en la pelea tuvo que ver con una disputa de larga data por el supuesto robo de una gallina. El incidente tuvo lugar el jueves a las 11 de la mañana en la intersección de Croacia Sur y Cortada 1282, en el barrio Bajada Grande de Paraná, Entre Ríos.

El episodio se registró en la capital entrerriana, donde una mujer atacó a otras dos con un arma blanca en medio de una fuerte discusión. La violenta pelea fue el desenlace de una conflictiva situación que databa de varios días atrás. Al parecer, el problema se había resuelto provisoriamente, pero la discusión volvió a surgir este jueves. Ahí se produjo la escalada.

Según relató el comisario Hugo Paniagua, “hacía dos semanas” una de las protagonistas de la historia “había sufrido el robo del animal y se enteró que habían sido sus vecinas”. Si bien logró que se la devolvieran, “hoy salió a flote eso, discutieron y terminaron en una mala situación”, completó el jefe policial.

“La mujer manifestó que regresaba del kiosco, fue agredida en forma verbal y física por sus vecinas de enfrente, que son madre e hija. En ese momento, su hija salió en su defensa y se tomaron a golpes de puño", agregó Paniagua.

En medio de la caótica escena, de acuerdo con el relato de los testigos, la hija de una de las implicadas se sumó con la idea de defender a su madre. En ese contexto, la chica recurrió a un elemento punzante y no dudó en atacar con ese instrumento a las oponentes de su mamá.

La Policía llegó al lugar alertada por un llamado de emergencia. Allí encontró a dos mujeres con lesiones cortantes, quienes fueron trasladadas al hospital San Martin de la zona por un vecino. Las víctimas tienen 38 y 23 años.

Según detalló el parte médico la joven de 23 años sufrió dos heridas punzantes: una en la región cervical izquierda, que le provocó un hematoma sin complicaciones, y otra en el hemitórax izquierdo, donde se le diagnosticó un neumotórax. Por esta última lesión, se le colocó un tubo de avenamiento pleural. Actualmente, se encuentra estable y será derivada a sala común.

Su madre, en tanto, presenta múltiples heridas cortantes, presuntamente provocadas con un cuchillo tipo Tramontina. Aunque no se detectaron lesiones internas graves, permanecerá internada bajo control del servicio de cirugía general.

Parte de la pelea quedó registrada a través de un video, que permitió identificar enseguida a la agresora, a quien detuvieron en el mismo lugar donde se había producido el ataque.

En el caso tomó intervención la fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación, María del Huerto Felgueres, que ordenó la detención de la joven -también de 23 años- y su consiguiente traslado a la Alcaldía de Tribunales, una vez que a la acusada le hicieron los controles médicos correspondientes.