El jardín N° 2403 "Evita" del barrio Estación celebró el Día de la Tradición con comidas y música

El Jardín Municipal Maternal 2403 "Evita", ubicado en el sector del barrio Estación, realizó una jornada especial para celebrar el Día de la Tradición, invitando a toda la comunidad educativa a participar. El evento, que sirvió como cierre de un intenso trabajo pedagógico, reunió a familias, docentes, auxiliares, personal directivo y a los estudiantes más pequeños.

Lidia Pradena, Supervisora técnica del jardín, explicó que la actividad fue el corolario de un proceso que se desarrolló durante las últimas semanas. Las docentes trabajaron en cada sala con diferentes temáticas relacionadas con la tradición, incluyendo "las comidas típicas, las vestimentas, la música".

El Jardín 2403 trabaja con salas de bebés, salas de un año y salas de dos años. Hoy, la celebración se centró en la participación activa y el aprendizaje práctico.

Muestra Activa y Participación Familiar

La jornada incluyó una muestra del trabajo realizado en las salas, donde se expusieron instrumentos, música, fotografías de las actividades con los estudiantes y se compartieron elementos típicos de la cultura popular.

Los niños y las familias compartieron distintos aspectos de la tradición, con una especial atención a lo culinario: "ahora ellos están preparando el mate de leche que también es muy típico, algunas comidas, el instrumento y la música".

La exhibición no solo consistió en el trabajo hecho por el jardín, sino también en la colaboración de los padres, ya que "la muestra no solamente de fotografías de las actividades sino también de mates, guitarras, ponchos que han acercado también las familias". La jornada fue amenizada con danzas folclóricas, gracias a la invitación que se hizo a diversos grupos para sumarse a la celebración.



