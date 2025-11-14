17°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 15 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43Deportecultura
14 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel tendrá un fin de semana intenso con la agenda cultural y deportiva

La cartelera incluye la presentación de "La Varieté" de ETRA CIRCO y el espectáculo de danza "Al Urús". El deporte tendrá su pico el domingo con las finales del torneo AFE en el Gimnasio Municipal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El municipio de Esquel, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Deportes, presenta una nutrida agenda de actividades para el fin de semana, con eventos culturales, competencias deportivas y convocatorias abiertas.

 

Agenda Cultural: Convocatorias Abiertas y Noche de Artes Escénicas

 

Sonia Baliente, de la Subsecretaría de Cultura, destacó que varias convocatorias permanecen vigentes. Una de ellas es para los Espacios Culturales Independientes, invitando a aquellos que se estén armando como lugares de acción cultural a inscribirse o acercarse para consultar cómo realizar el trámite.

 

Además, se abrió la convocatoria para la Muestra Colectiva de Artes Visuales, la cual se realiza anualmente a fin de año. Esta convocatoria estará abierta del 14 de noviembre al 9 de diciembre.

 

En cuanto a las actividades del fin de semana, la agenda comienza hoy con una charla-taller del Archivo, Museo y Biblioteca (ARMUBI), dirigida a distintas instituciones, sobre "archivos, sobre cómo cuidar la documentación que tenemos".

 

Viernes 14:

 

  • A las 21:00 horas, en el Auditorio Municipal, se presenta "La Varieté" de ETRA CIRCO, un evento "muy interesante para toda la familia".

     

  • A las 22:00 horas, en el Centro Cultural Melipal, habrá un ensayo abierto de la obra "Criatura".

     

Sábado 15:

 

  • A las 10:00 horas, en el Centro Cultural Melipal, se ofrecerá una charla sobre "fertilización, riego y control de maleza".

     

  • Una actividad lamentablemente suspendida a último momento por cuestiones de fuerza mayor fue un concierto de un guitarrista de Estados Unidos de música flamenca, que se iba a juntar con hacedores culturales de la ciudad.

     

Domingo 16:

 

  • A las 17:00 horas, en el Centro Cultural Melipal, se presenta la muestra de teatro y música "Fuera de este Mundo".

     

  • A las 20:00 horas, hay un cierre del ciclo de danzas "Liberando Sueños" con los grupos "Neltume" y "Dos de Abril".

     

  • Más tarde, a las 21:00 horas, en la Sala Griselda Cea, se presenta el espectáculo de danza "Al Urús, Mujeres del Cercano Oriente".

     

Finalmente, Baliente recordó que se encuentran vigentes en el Centro Cultural Melipal las muestras "Umbral" (pinturas de María Piti Suárez) y "Memorias de la Tierra" (muestra colectiva de Tiempo de Mosaicos).

 

De cara al futuro, la Subsecretaría ya palpita la Peña Municipal que se realizará el sábado 22 de noviembre por la noche, posterior al Pre Cosquín (que tendrá lugar el viernes y sábado). La Peña contará con la presencia de Pachi Herrera, Yamila Cafrune y Daniela Azás, junto a artistas locales como Agustín Acuipil y el Grupo Quebracho.

 

Agenda Deportiva: Atletismo, Vóley, MMA y las Finales de Futsal

 

Hernán Maciel confirmó que el fin de semana también será "movidito en materia deportiva".

 

Sábado 15:

 

  • A partir de las 9:00 de la mañana, en la pista de atletismo del gimnasio municipal, se realizará un encuentro zonal de atletismo adaptado.

     

  • Se llevará a cabo un torneo de vóley en el SUM de la Escuela 112, con la participación de la mayoría de equipos de las distintas instituciones educativas de la ciudad, organizado por SITRAED.

     

  • Continúa la Liga Municipal Infantil, desarrollándose tanto en el gimnasio municipal como en el club independiente.

     

  • En básquet, las inferiores del Cruz San Martín se enfrentarán al CEF N° 8 de Bariloche, en el Club San Martín.

     

  • A partir de las 13:00 horas, el Mountain Bike tendrá su parte con "futuro sobre ruedas" en el predio del Maitenal.

     

  • Ya en la noche, en el predio de la Sociedad Española, se llevará a cabo un evento de Artes Marciales Mixtas (MMA), organizado por el gimnasio de Roy Wilhuber.

     

Domingo 16:

 

  • A partir de las 12:00 horas, en el estadio municipal, se jugará la primera división de la Liga del Oeste, femenina.

     

  • Se disputará el Torneo Regional Federal Amateur entre San Martín y Cruz del Sur, en la cancha del Club San Martín.

     

  • Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas, se desarrollarán todas las finales del torneo de AFE, incluyendo la división B, femenino y liga de honor, en el Gimnasio Municipal. Maciel invitó a la comunidad a acercarse, ya que es un evento que "tiene muchísima convocatoria, que se llena el gimnasio, así que alentar los diferentes equipos de nuestra ciudad que terminan el año ya con el tema del futsal".

     





T.B 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dos vecinas discutieron por el robo de una gallina y terminaron a puñaladas y golpes
2
 QEPD Víctor Homero Argel
3
 Milagros quería ser enfermera para cuidar a su mamá: murió atropellada sobre el asfalto
4
 La citó en un descampado para darle plata para su hijo, le disparó por la espalda y la mató
5
 Homicidio de Colemil: "Eligió disparar con intención de matar"
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -