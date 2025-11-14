Esquel tendrá un fin de semana intenso con la agenda cultural y deportiva

El municipio de Esquel, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Deportes, presenta una nutrida agenda de actividades para el fin de semana, con eventos culturales, competencias deportivas y convocatorias abiertas.

Agenda Cultural: Convocatorias Abiertas y Noche de Artes Escénicas

Sonia Baliente, de la Subsecretaría de Cultura, destacó que varias convocatorias permanecen vigentes. Una de ellas es para los Espacios Culturales Independientes, invitando a aquellos que se estén armando como lugares de acción cultural a inscribirse o acercarse para consultar cómo realizar el trámite.

Además, se abrió la convocatoria para la Muestra Colectiva de Artes Visuales, la cual se realiza anualmente a fin de año. Esta convocatoria estará abierta del 14 de noviembre al 9 de diciembre.

En cuanto a las actividades del fin de semana, la agenda comienza hoy con una charla-taller del Archivo, Museo y Biblioteca (ARMUBI), dirigida a distintas instituciones, sobre "archivos, sobre cómo cuidar la documentación que tenemos".

Viernes 14:

A las 21:00 horas , en el Auditorio Municipal, se presenta "La Varieté" de ETRA CIRCO , un evento "muy interesante para toda la familia".

A las 22:00 horas, en el Centro Cultural Melipal, habrá un ensayo abierto de la obra "Criatura".

Sábado 15:

A las 10:00 horas , en el Centro Cultural Melipal, se ofrecerá una charla sobre "fertilización, riego y control de maleza" .

Una actividad lamentablemente suspendida a último momento por cuestiones de fuerza mayor fue un concierto de un guitarrista de Estados Unidos de música flamenca, que se iba a juntar con hacedores culturales de la ciudad.

Domingo 16:

A las 17:00 horas , en el Centro Cultural Melipal, se presenta la muestra de teatro y música "Fuera de este Mundo" .

A las 20:00 horas , hay un cierre del ciclo de danzas "Liberando Sueños" con los grupos "Neltume" y "Dos de Abril".

Más tarde, a las 21:00 horas, en la Sala Griselda Cea, se presenta el espectáculo de danza "Al Urús, Mujeres del Cercano Oriente".

Finalmente, Baliente recordó que se encuentran vigentes en el Centro Cultural Melipal las muestras "Umbral" (pinturas de María Piti Suárez) y "Memorias de la Tierra" (muestra colectiva de Tiempo de Mosaicos).

De cara al futuro, la Subsecretaría ya palpita la Peña Municipal que se realizará el sábado 22 de noviembre por la noche, posterior al Pre Cosquín (que tendrá lugar el viernes y sábado). La Peña contará con la presencia de Pachi Herrera, Yamila Cafrune y Daniela Azás, junto a artistas locales como Agustín Acuipil y el Grupo Quebracho.

Agenda Deportiva: Atletismo, Vóley, MMA y las Finales de Futsal

Hernán Maciel confirmó que el fin de semana también será "movidito en materia deportiva".

Sábado 15:

A partir de las 9:00 de la mañana , en la pista de atletismo del gimnasio municipal, se realizará un encuentro zonal de atletismo adaptado .

Se llevará a cabo un torneo de vóley en el SUM de la Escuela 112, con la participación de la mayoría de equipos de las distintas instituciones educativas de la ciudad, organizado por SITRAED.

Continúa la Liga Municipal Infantil , desarrollándose tanto en el gimnasio municipal como en el club independiente.

En básquet , las inferiores del Cruz San Martín se enfrentarán al CEF N° 8 de Bariloche, en el Club San Martín.

A partir de las 13:00 horas , el Mountain Bike tendrá su parte con "futuro sobre ruedas" en el predio del Maitenal.

Ya en la noche, en el predio de la Sociedad Española, se llevará a cabo un evento de Artes Marciales Mixtas (MMA), organizado por el gimnasio de Roy Wilhuber.

Domingo 16:

A partir de las 12:00 horas , en el estadio municipal, se jugará la primera división de la Liga del Oeste, femenina .

Se disputará el Torneo Regional Federal Amateur entre San Martín y Cruz del Sur, en la cancha del Club San Martín.

Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas, se desarrollarán todas las finales del torneo de AFE, incluyendo la división B, femenino y liga de honor, en el Gimnasio Municipal. Maciel invitó a la comunidad a acercarse, ya que es un evento que "tiene muchísima convocatoria, que se llena el gimnasio, así que alentar los diferentes equipos de nuestra ciudad que terminan el año ya con el tema del futsal".

T.B