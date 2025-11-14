Impulso turístico: Esquel y Trevelin trabajarán juntos para ampliar la oferta regional

De la reunión participó el Secretario de Turismo Deportes y Cultura Walter Torres, la subsecretaria de Turismo Florencia Andolfatti, la Secretaria de Turismo de Trevelin Cintia Figueroa e integrantes de las cámaras de turismo, comercio y gastronomía de ambos entes.

La reunión giró en torno al balance y análisis de la temporada de tulipanes de octubre, allí se abordó su impacto y posibles mejoras conjuntas de cara a próximas temporadas. Entre las que se destacan: anticiparse aún más en acciones de promoción, comercialización y venta del destino.

Próximas acciones conjuntas

Entre las acciones planificadas, ambos entes se volverán y convocarán al propietario del campo, Juan Carlos Ledesma, para continuar con el análisis de la temporada y promover mejoras conjuntas de cara a la temporada 2026.

En este sentido, ambos destinos se comprometen a anticipar aún más las acciones de promoción y comercialización de productos turísticos como el campo de tulipanes; realizar un FAM tour con operadores y agencias de Bariloche, El Bolsón y la región, para que estas empresas que comercializaron el campo de tulipanes, puedan conocer más bondades del destino y lograr una mayor permanencia.

Para concluir, los integrantes de ambos acordaron mantener reuniones con más frecuencia, lo que permitirá promover las bondades de ambos destinos y unificar los principales atractivos con los que cuenta la región.

R.G.