FeriArte cumple 4 años y lo festeja con un diciembre lleno de feria

FeriArte, la feria que reúne a emprendedores, artesanos y productores de Esquel y la región, anunció su cronograma especial para diciembre, mes en el que celebrará su cuarto aniversario.

Ubicada en la esquina de Av. Alvear y 25 de Mayo, la feria se convirtió en un espacio de referencia para el comercio local y la producción artesanal, y este diciembre prepara una agenda ampliada para acompañar las fiestas y su propio cumpleaños.

Las primeras jornadas del mes se realizarán el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, seguidas por nuevas fechas el miércoles 10, viernes 12 y sábado 13.

El fin de semana del aniversario será el más extenso: FeriArte abrirá sus stands el sábado 20, domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, día en que celebrará oficialmente sus cuatro años de vida.

Para cerrar el mes, la feria también funcionará el sábado 27 y el lunes 29 de diciembre, acompañando el movimiento previo a fin de año y ofreciendo a vecinos y visitantes una amplia variedad de productos locales.

Este fin de año nos invita a recorrer FeriArte durante todas sus fechas, apoyar a los emprendedores y disfrutar de una propuesta que ya es parte del paisaje cultural y comercial de Esquel.

R.G.