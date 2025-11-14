20°
Viernes 14 de Noviembre de 2025
sociedad |
Una jornada para preservar la memoria familiar y comunitaria en Esquel

El ciclo de capacitaciones gratuitas de ARMUBI se realiza hoy en el Centro Cultural Melipal, con talleres en el Museo, el Archivo Histórico y la Biblioteca Municipal destinados a todo público.
Este viernes 14 de noviembre se lleva adelante en Esquel la charla-taller “Hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, una propuesta organizada por el Archivo Histórico Municipal, la Biblioteca Municipal y el Museo Histórico, en el marco del ciclo de capacitaciones ARMUBI. El encuentro se desarrolla en el Centro Cultural Esquel Melipal y está abierto a toda la comunidad.

 

La jornada comenzó a las 8:45 hs con la acreditación de los participantes, para luego dar paso a una serie de capacitaciones orientadas al cuidado y conservación de objetos, documentos y libros utilizando recursos caseros, accesibles para cualquier persona o institución.

 

A las 9:00 hs, el Museo Histórico Municipal dicta la capacitación “Kit básico para armar una exposición”, un recorrido por conceptos y herramientas museológicas para quienes deseen organizar o mejorar muestras y presentaciones.

 

Luego, a las 10:00 hs, el Archivo Histórico Municipal ofrece la charla “Guía de supervivencia para cuidar tu archivo”, enfocada en prácticas simples para proteger documentos y materiales antiguos.

 

Finalmente, a las 11:00 hs, la Biblioteca Municipal presenta “Cómo cuidar la biblioteca en casa – Consejos útiles”, una capacitación pensada para lectores, familias y bibliotecas comunitarias que buscan preservar mejor sus libros.

 

Las actividades son gratuitas, no requieren inscripción previa y están dirigidas a vecinos, instituciones públicas y privadas, docentes y cualquier persona interesada. El objetivo es brindar herramientas prácticas y accesibles para fortalecer la conservación del patrimonio familiar y comunitario.

 

 

R.G.

 

