Multitudinaria convocatoria en la 49° peregrinación a la Virgen de las Nieves

Bajo el lema “Con María y Ceferino, peregrinos de esperanza”, este domingo se vivió la 49° peregrinación al Santuario de la Virgen de las Nieves, una tradición que sigue creciendo en fe y en comunidad.

La jornada fue un masivo acto de fe, en el que las tres misas celebradas fueron multitudinarias. El evento reunió a peregrinos de todos los rincones de la Prelatura, además de fieles que llegaron desde lugares distantes como Comodoro Rivadavia, Bariloche y Buenos Aires.





Un Camino de Fe y Solidaridad

La jornada comenzó muy temprano, con un grupo numeroso de fieles que partió a las 6 de la mañana desde La Rural de Esquel, luego de una oración inicial. Uno de los momentos más emotivos fue el arribo del grupo de Corcovado, que emprendió la caminata desde el día anterior y llegó al santuario alrededor de las 15:00 hs, siendo recibido entre aplausos y abrazos.

A lo largo del camino, se destacó nuevamente el trabajo en red de diversas instituciones y voluntarios para acompañar y asistir a los peregrinos. Este despliegue incluyó a:

Gendarmería

Policía de la Provincia

Bomberos

Los puestos sanitarios de la Universidad de San Francisco

El servicio de Cáritas

Cáritas, en particular, brindó infusiones calientes y frías, frutas, palabras de aliento y contó con la presencia de una enfermera que asistió a varios peregrinos con bajones de presión y calambres.





La Misa Central y el Mensaje de Monseñor Slaby

El punto cúlmine de la jornada fue la Misa Central de las 16 horas, que congregó a todos los sacerdotes de la Prelatura y fue presidida por Monseñor José Slaby.

En su mensaje, Monseñor Slaby puso en valor este importante acto de fe que ya lleva casi medio siglo de historia. Además, agradeció el esfuerzo y la presencia de cada peregrino y realizó un reconocimiento especial a quienes trabajaron en la organización y en las mejoras del santuario, mencionando específicamente el recambio del techo.

La 49° peregrinación dejó una vez más una profunda huella de fe, comunidad y esperanza compartida al amparo de la Virgen de las Nieves.





T.B