Alerta roja por vientos restringe el tránsito de vehículos en cuatro rutas nacionales de Chubut y Santa Cruz

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno de Chubut, emitió un comunicado urgente informando sobre la restricción del tránsito para todo tipo de vehículos en importantes rutas nacionales que atraviesan la provincia, debido a un alerta de nivel rojo por fuertes vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
La medida de restricción se implementará a partir de las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre y estará sujeta a las actualizaciones que emita el Servicio Meteorológico Nacional.
Rutas Nacionales Afectadas
El nivel de alerta rojo implica condiciones extremas, por lo que la Subsecretaría de Protección Ciudadana y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut han determinado la interrupción del tránsito en los siguientes tramos de rutas:
-
Ruta Nacional N°3: Trelew - Límite Santa Cruz y viceversa.
-
Ruta Nacional N°26: Comodoro Rivadavia - Empalme Ruta Nacional N°40 y viceversa.
-
Ruta Nacional N°40: Gobernador Costa - Límite Santa Cruz y viceversa.
-
Ruta Nacional N°260: Empalme Ruta Nacional N°40 - Límite Chile y viceversa.
Esta información importante busca resguardar la seguridad de los ciudadanos ante el fenómeno climático de alto riesgo que afectará a la región. La restricción es total, abarcando a todo tipo de vehículos.
T.B