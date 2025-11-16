Detuvieron al abuelo acusado de abuso sexual agravado contra su nieta en Esquel

En el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en Santiago del Estero a un sujeto con pedido de captura por el delito de “abuso sexual agravado”. El hombre de 59 años, acusado de abusar de su nieta menor de edad, estaba prófugo desde 2024 y cambiaba de domicilio permanentemente para evadir a la Justicia.

Los hechos que se le imputan ocurrieron durante el año 2024 en Esquel, en circunstancias en las que los padres de la niña se ausentaban por trabajo y la dejaban al cuidado del abuelo. Esta situación fue aprovechada por el abusador para vulnerar sexualmente a la pequeña en reiteradas oportunidades.

La investigación y la captura en La Banda

Una vez radicada la denuncia, la causa fue impulsada por la Fiscalía de Instrucción a cargo de la Dra. Gabriela Balbuena, bajo la supervisión del fiscal general, Dr. Martín Robertson, ambos pertenecientes al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut.

La pesquisa fue encomendada a los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Esquel de la PFA, con la finalidad de establecer el paradero del evadido y lograr su aprehensión.

Los federales comenzaron con las tareas investigativas, logrando establecer que el abusador se había fugado a la provincia de Santiago del Estero, donde cambiaba de domicilio de forma permanente para evadir el accionar de la justicia.

Avanzadas las averiguaciones, se sumó a las tareas de búsqueda el personal de la DUOF Santiago del Estero. La investigación reveló que el encartado era beneficiario de un plan por discapacidad otorgado por el Banco de la Nación Argentina, el cual era percibido por el titular en la sucursal de la ciudad de La Banda.

Por tal motivo, los agentes de dicha unidad montaron un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones de la entidad bancaria, logrando concretar la captura del sospechoso en la vía pública, precisamente en la intersección de las calles Belgrano y Las Heras.

El detenido, argentino de 59 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor, y fue acusado por el delito de “abuso sexual con acceso calificado por el vínculo, y por resultar en un grave daño para la salud de la víctima menor de edad, en modalidad continuada”.



T.B