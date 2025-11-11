Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes

Alma Ariana es una profesora de música y cantante de Esquel, que tras un tiempo viviendo en Mendoza, volvió a la ciudad y se encuentra trabajando en aspectos que nos invitan a conocer y potenciar nuestras propias voces.

En los días 22 y 29 de noviembre, habrá un encuentro especial destinado a adolescentes: "Estoy dando clases particulares de canto y además doy clases en el Instituto 818, en el profesorado de música, de canto y de educación vocal también", explicó, a lo que se suma esta propuesta para jóvenes de la región.



La docente contó por qué se enfocará en ese rango de edad: “En la adolescencia (la voz) acompaña muchísimo lo que es la búsqueda de identidad y el conocimiento de lo que es la propia persona. A través de la voz las personas nos conocemos, es nuestro medio de comunicación”.



En qué consistirán los dos encuentros: “Vamos a ver primero cuestiones técnicas de la voz como la respiración, articulación, modulación y después vamos a enfocarnos en la interpretación. Son cosas diferentes en cuanto al uso de la voz. Si bien todas las personas podemos cantar, hay maneras en las que podemos optimizar nuestra voz y hacer que sea saludable, que sea cuidado, como el instrumento en plenitud”.



Ser cantante en Esquel



Ariana, además de docente, es cantante, y en el último mes compartió junto al guitarrista Juan Falú y al saxofonista Juancho Carbone, ex Viejas Locas y Callejeros: “Fueron invitaciones sorpresivas”, explicó: “Si bien fueron experiencias que disfruté muchísimo y supuesto de las que aprendí, fueron espontáneas, fueron emocionantes, divertidas”.



Más allá de los géneros específicos de cada propuesta, el factor unificador es justamente el conocimiento de la propia voz: “Los estilos son caminos, son maneras de expresar lo que las personas tenemos, pero tanto el rock nacional como el folclore están de alguna manera relacionados, junto al tango también”.



El Taller se llevará a cabo los días sábados 22 y 29 de noviembre a las 11 horas en el espacio Hol-Gok ubicado en Chacabuco 735.



Por consultas e inscripciones comunicarse al 2945-586046 o por instagram @almaariana

SL

