15°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 11 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos Esquel
11 de Noviembre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes

La docente y cantante Alma Ariana invita a un taller destinado exclusivamente a jóvenes en el nuevo espacio de Hol-Gok, ubicado en Chacabuco 735.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Alma Ariana es una profesora de música y cantante de Esquel, que tras un tiempo viviendo en Mendoza, volvió a la ciudad y se encuentra trabajando en aspectos que nos invitan a conocer y potenciar nuestras propias voces.

 

En los días 22 y 29 de noviembre, habrá un encuentro especial destinado a adolescentes: "Estoy dando clases particulares de canto y además doy clases en el Instituto 818, en el profesorado de música, de canto y de educación vocal también", explicó, a lo que se suma esta propuesta para jóvenes de la región.

 


La docente contó por qué se enfocará en ese rango de edad: “En la adolescencia (la voz) acompaña muchísimo lo que es la búsqueda de identidad y el conocimiento de lo que es la propia persona. A través de la voz las personas nos conocemos, es nuestro medio de comunicación”.

 


En qué consistirán los dos encuentros: “Vamos a ver primero cuestiones técnicas de la voz como la respiración, articulación, modulación y después vamos a enfocarnos en la interpretación. Son cosas diferentes en cuanto al uso de la voz. Si bien todas las personas podemos cantar, hay maneras en las que podemos optimizar nuestra voz y hacer que sea saludable, que sea cuidado, como el instrumento en plenitud”.

 


Ser cantante en Esquel

 


Ariana, además de docente, es cantante, y en el último mes compartió junto al guitarrista Juan Falú y al saxofonista Juancho Carbone, ex Viejas Locas y Callejeros: “Fueron invitaciones sorpresivas”, explicó: “Si bien fueron experiencias que disfruté muchísimo y supuesto de las que aprendí, fueron espontáneas, fueron emocionantes, divertidas”.

 


 Más allá de los géneros específicos de cada propuesta, el factor unificador es justamente el conocimiento de la propia voz: “Los estilos son caminos, son maneras de expresar lo que las personas tenemos, pero tanto el rock nacional como el folclore están de alguna manera relacionados, junto al tango también”.

 


El Taller se llevará a cabo los días sábados 22 y 29 de noviembre a las 11 horas en el espacio Hol-Gok ubicado en Chacabuco 735. 

 


Por consultas e inscripciones comunicarse al 2945-586046 o por instagram @almaariana

 

SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Club Don Bosco recibió un predio de dos hectáreas
2
 QEPD Daniel Roberto Ledesma
3
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
4
 Arrojó la camioneta a un barranco con su mujer adentro y sin el cinturón: murió en el acto
5
 Homicidio Agravado por Arma: Jurado Popular juzgará el crimen de José Marcelo Colemil
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -