Miércoles 12 de Noviembre de 2025
12 de Noviembre de 2025
Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia

Ubicado en Av. Perón 131, el emprendimiento abrió sus puertas hace una semana y ya planea sumar calzado, accesorios y ropa de gimnasia.
La ciudad de Esquel cuenta con un nuevo espacio dedicado a la indumentaria: Lirio, un local que acaba de inaugurar sus instalaciones y que ofrece una amplia gama de opciones de vestimenta para diversos gustos y ocasiones.

 

Raquel Thorp, dueña del nuevo emprendimiento, expresó su emoción al ver concretado un proyecto largamente anhelado: "Era un sueño cumplir". Tras trabajar anteriormente en una oficina, Thorp logró concretar este "proyecto familiar", que abrió sus puertas hace apenas una semana.

 

Lirio se presenta como una opción versátil para los clientes, buscando "tener un poco para cada uno, para todos los gustos".

 

La oferta actual del local incluye:

 

  • Ropa para mujeres

     

  • Ropa para caballeros

     

  • Ropa de egresadas y de fiesta

     

Thorp señaló que si bien actualmente se enfocan en ropa informal y formal, la idea a futuro es sumar indumentaria de gimnasia.

 

El local ya está pensando en ampliar su catálogo. La dueña del emprendimiento anticipó que, además de ropa, tienen planes de incorporar accesorios y calzado.

 

Un sector ya disponible es el de ropa interior, ofreciendo opciones para el público femenino y masculino. Además, el local ofrece accesorios como corbatas y cintas. Con esta variedad, Lirio se prepara para la temporada de fiestas y egresos.

 

Horarios y Contacto

 

Lirio se encuentra ubicado en Avenida Perón 131 y opera en horario de comercio desdoblado.

 

Los horarios de atención son:

 

  • Mañana: De 10:00 a 13:00 horas.

     

  • Tarde: De 17:00 a 21:00 horas.

     

El local invita a la comunidad a visitarlos y seguirlos en redes sociales, donde se pueden encontrar como @lirioindumentaria2025 en Instagram y próximamente en Facebook.



T.B

 

