La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes

La Escuela 24 de Esquel celebró con éxito el Día de la Tradición con un acto que destacó por la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa. Micaela Fernández, directora de la institución, compartió la satisfacción por el desarrollo del evento, que contó con la presencia masiva de los padres y el notable entusiasmo de los estudiantes.

Fernández subrayó el trabajo colaborativo detrás de la celebración y el impacto positivo que tuvo en los alumnos: "Se pudo ver mucho compromiso por parte de los docentes, de los estudiantes, tuvimos mucha concurrencia de los papás y la verdad que lo que más se vio fue el disfrute de los chicos al momento de hacer sus presentaciones".

Los estudiantes dedicaron tiempo y esfuerzo en la preparación, involucrándose en actividades que iban más allá de lo meramente recreativo: "Tuvieron jornadas de mucho trabajo los chicos, por ejemplo los grados más grandes fueron más que nada de investigación, en tercer grado también, con respecto al mate, los bailes, estuvieron ensayando bastante, así que nada, muy muy lindo".

La directora explicó que la decisión de realizar el acto se basó en la importancia de la fecha, a pesar del poco tiempo disponible para la organización: "Sí, la verdad que ese fue el motivo del acto por el cual decidimos hacerlo porque teníamos muy poquito tiempo para gestionarlo".

Finalmente, Micaela Fernández enfatizó el rol de la docencia en asegurar que las nuevas generaciones mantengan viva la identidad cultural argentina: "y bueno es una de las fechas que nosotros como docentes nos tiene que comprometer a que estos niños con los cuales estamos involucrados tienen que seguir nuestra tradición, cada uno pone un poquito para que para que estemos acá hoy".



T.B