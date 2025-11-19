Es obrero de la construcción, iba en bicicleta y salvó a cuatro jóvenes de morir ahogados

Este fin de semana, cinco jóvenes argentinos fueron llevados por la marea en una playa de Chile luego de meterse al agua en una zona que no estaba habilitada para el nado.

Cuatro de ellos fueron rescatados, pero el quinto permanece desaparecido desde hace días y continúan los operativos de búsqueda para dar con su paradero.

En las últimas horas se conoció el video del momento en que fueron salvados por un hombre y asistidos por un bote de rescate. El incidente ocurrió en la costa de La Serena, al norte del país vecino.

Las víctimas —jóvenes de entre 12 y 20 años oriundos de la provincia de San Juan— se metieron al mar a la altura de la playa conocida como Cuatro Esquinas, en esa localidad de Coquimbo.

Sin embargo, la marea en esa zona era muy fuerte y los arrastró hacia adentro. Tal como puede verse en las imágenes que se difundieron en redes sociales y medios locales, el hombre que los salvó aparece nadando con los jóvenes y se acerca a uno de los botes de Prefectura, que los asisten y ayudan a subir a bordo.

El hombre que rescató a los cuatro argentinos fue identificado por los medios locales como Francisco Boldo, de nacionalidad chilena. Obrero de la construcción, relató que iba en bicicleta por la zona cuando escuchó los gritos de una mujer y vio a varias personas que, desesperadas, miraban hacia mar adentro.

Ahí fue cuando frenó y entendió lo que estaba pasando “Nado desde chico y participé en campeonatos; cuando vi a esa mujer desesperada no dudé en sacarme la ropa y meterme para ayudar”, explicó a Radio Nihuil, según consignó diario UNO.

“Lo pesqué al primero de los chicos a unos 10 metros de la costa, volví por un menor de edad que ya estaba ahogado, y le di primeros auxilios y lo reanimé”, explicó. Luego, volvió al mar para rescatar a los otros dos. Sin embargo, no pudo alcanzar al último. “El otro se me escurrió de las manos, se me salió de control...”, dijo y añadió que en los últimos meses ayudó a más de 10 personas a salir del mar luego de que el agua los arrastrara.

Hasta este miércoles permanece desaparecido un adolescente de 17 años, identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, de origen sanjuanino y radicado con su familia en Chile desde hace algunos años. Según informó el diario local El Tiempo, más de 150 rescatistas lo buscan y utilizan drones para dar con su paradero.

Bajo órdenes de la Armada de Chile trabaja personal municipal, Bomberos y también pescadores artesanales, tanto de La Serena como de la localidad de Coquimbo.