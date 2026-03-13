El Hoyo abre una convocatoria laboral y hay pocos días para postularse

La Municipalidad de El Hoyo abrió una convocatoria laboral para incorporar a un o una trabajadora social al Servicio de Protección de Derechos, un área dedicada a la atención de situaciones vinculadas con niñez, adolescencia y familia en la localidad.

Desde el municipio informaron que las personas interesadas podrán presentar su currículum hasta el viernes 20 de marzo, inclusive.

La convocatoria apunta a profesionales con formación y experiencia vinculada al trabajo social y al abordaje de problemáticas sociales, especialmente en contextos relacionados con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Requisitos para postularse

Entre los requisitos establecidos para el puesto se solicita:

Matrícula profesional habilitante.

Constancia de inscripción en monotributo .

Conocimiento de la Ley 26.061 y de la normativa provincial Ley III-21 .

Perspectiva de género en el abordaje profesional.

Certificación aprobada de la Ley Micaela (requisito excluyente).

Además, se valorará especialmente la experiencia en trabajo con niñez, adolescencia y familia.

Cómo enviar el CV

Las postulaciones deberán enviarse por correo electrónico al Servicio de Protección de Derechos.

Correo: spdelhoyo@gmail.com

Consultas: (0294) 4471-582

Desde el municipio indicaron que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de marzo inclusive, por lo que las personas interesadas deberán enviar la documentación dentro de ese plazo.

O.P.