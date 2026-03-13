Frisón Barock Patagonia: Una experiencia única de cabalgatas

En el marco de los recorridos que realiza la Secretaría de Turismo de Trevelin por distintos emprendimientos del destino, el equipo visitó el establecimiento Frisón Barock Patagonia, ubicado sobre la Ruta Nacional 259, Km 27. Estas visitas tienen como objetivo fortalecer el vínculo con los prestadores turísticos, conocer de primera mano sus propuestas y continuar promoviendo la calidad de la oferta del destino, acompañando el desarrollo de proyectos que aportan valor a la experiencia de quienes visitan la región.

Frisón Barock Patagonia se distingue por el profesionalismo y el cuidado con el que trabajan junto a sus caballos, priorizando siempre el bienestar animal y el respeto por cada ejemplar. El establecimiento desarrolla la cría y reproducción de Barock Pinto, una raza muy particular derivada del caballo Frisón, reconocida mundialmente por su porte majestuoso, su elegancia y su nobleza.

En este espacio no solo se trabaja en la reproducción de estos ejemplares —considerados únicos en el país— sino que también se ofrece a visitantes y turistas la posibilidad de vivir una experiencia diferente: cabalgatas guiadas en estos imponentes caballos. A pesar de ser animales esbeltos y corpulentos, se caracterizan por ser extremadamente dóciles, lo que los hace ideales para todo tipo de jinetes.

Los paseos se realizan en grupos reducidos, lo que permite brindar una atención personalizada a cada visitante. Este formato invita a disfrutar plenamente del entorno natural de la cordillera y la inmensidad de la Patagonia, creando el escenario ideal para conectar con la naturaleza y descubrir de cerca la nobleza de estos animales.

Información y contacto

Para quienes deseen conocer más sobre esta propuesta o realizar reservas, el establecimiento dispone de los siguientes canales:

Ubicación: Ruta Nacional 259, Km 27 – Trevelin.

Teléfono: 2945-687271.

Correo electrónico: frison.barock.patagonia@gmail.com.

Redes sociales: @frison_barock (Instagram) y Frisón Barock Patagonia (Facebook).











M.G