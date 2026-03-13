Ingresantes 2026: ¿Por qué los estudiantes eligen la Universidad local?

Con el inicio del ciclo lectivo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) Sede Esquel, los nuevos estudiantes comienzan a trazar sus trayectorias profesionales sin necesidad de abandonar su ciudad. A través de los testimonios de Tania y Mateo, ingresantes en diversas áreas, se refleja una tendencia marcada por la búsqueda de estabilidad económica, la adaptación gradual a la vida universitaria y el reconocimiento del nivel académico local.

Tania, egresada de la Escuela Politécnica, ha optado por el Ciclo Básico de Ingeniería, una propuesta de dos años de duración. Su decisión está fundamentada en una estrategia de transición: "Lo elegí porque no tenía la oportunidad de irme ya para seguir estudiando la carrera que quería, que es Ingeniería Eléctrica", explicó. Para Tania, este periodo en la sede local le permitirá acostumbrarse al ambiente universitario y, simultáneamente, ahorrar fondos para su futuro traslado. Además, destacó la validez académica de esta opción, señalando que "podés hacer las materias y promocionarlas en otra universidad".

Por otro lado, Mateo se ha volcado por la carrera de Analista Programador Universitario (APU). En su caso, la elección estuvo influenciada por la sólida reputación que tiene la carrera entre los graduados de su escuela, la 713. "Siempre nos hablaban del nivel, que era muy bueno, me lo han recomendado bastante y por eso me decidí", comentó sobre su inclinación por la informática.

Mateo también brindó un panorama sobre la realidad de sus compañeros de secundaria, indicando que la gran mayoría ha decidido permanecer en la ciudad para continuar sus estudios o insertarse laboralmente. "Son muy pocos los que se han ido, todos los demás nos hemos quedado", afirmó, resaltando que muchos de sus amigos han encontrado en Esquel propuestas educativas que realmente les gustan y motivan.

Ambos testimonios coinciden en que, si bien el paso de la secundaria a la universidad representa un cambio significativo, la posibilidad de iniciar este camino en la propia comunidad facilita la inserción en el sistema de educación superior y fortalece el vínculo de los jóvenes con el desarrollo regional.







M.G