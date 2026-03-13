Un policía en apuros: lo filmaron teniendo sexo en el pasto, escondido detrás del patrullero

Un efectivo de la Policía Bonaerense que presta servicio en el Comando de Patrullas del partido de Cañuelas quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que se lo observa manteniendo relaciones sexuales con una mujer cerca de la puerta del cementerio local, mientras se encontraba en horario de servicio y junto al patrullero asignado.

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de marzo y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes muestran al agente uniformado recostado sobre el pasto, aparentemente intentando ocultarse en un sector cercano al predio del cementerio. A su lado se encontraba estacionado el móvil policial que debía estar utilizando para realizar tareas de patrullaje.

La secuencia, que dura aproximadamente diez minutos, se difundió rápidamente en redes sociales y generó repercusiones tanto entre vecinos de la localidad como dentro de la propia fuerza policial.

Tras la viralización del material, el área de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones disciplinarias. Según se pudo establecer a partir del registro de las cámaras y de los datos del sistema GPS del patrullero, el móvil policial se encontraba estacionado en ese punto alrededor de las 5.45 de la mañana, horario que coincide con el momento en que se grabó el video.

Este detalle sería clave para la investigación interna, ya que confirma la presencia del agente en el lugar mientras se encontraba de servicio. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que, por el momento, no trascendió la identidad del efectivo involucrado ni de la mujer que aparece parcialmente en las imágenes.

No obstante, se confirmó que la acompañante no pertenece a la Policía ni forma parte del Comando de Patrullas de Cañuelas. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registran actividad durante las 24 horas del día, lo que permitió documentar con claridad lo ocurrido en la vía pública.

En el video se observa al policía junto a la mujer en el suelo, muy cerca del patrullero, en una calle lateral que bordea el cementerio de la ciudad.

El caso generó malestar dentro de la institución, ya que la conducta del agente podría ser considerada una falta grave al reglamento interno. Además de tratarse de un hecho ocurrido en la vía pública, el episodio tuvo lugar mientras el efectivo debía cumplir tareas de prevención y patrullaje.

En este contexto, los investigadores de Asuntos Internos analizan las imágenes y los registros del móvil policial para determinar con precisión qué ocurrió durante ese lapso de tiempo y si hubo abandono de servicio.

Dependiendo de las conclusiones del sumario administrativo, el uniformado podría enfrentar sanciones que van desde apercibimientos hasta suspensiones o medidas más severas dentro de la fuerza. Mientras tanto, el caso continúa bajo análisis y se espera que en los próximos días se definan los pasos a seguir en el proceso disciplinario.