La UNPSJB Esquel inauguró su comedor universitario en la Jornada de Bienvenida

La Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) llevó adelante la Jornada de Bienvenida para los estudiantes que inician el ciclo lectivo 2026. El encuentro, que reunió a autoridades universitarias, municipales y a la comunidad académica, sirvió como marco para la inauguración de infraestructuras clave para el bienestar de los alumnos.

El acto contó con la presencia del rector Rubén Fleitas, la delegada zonal María de las Nieves González y los intendentes de Esquel, Matías Taccetta, y de Trevelin, Héctor Ingram. Durante la apertura, González agradeció el acompañamiento de los distintos sectores que hicieron posible la jornada y destacó la importancia de que jóvenes de toda la región y provincias vecinas elijan la sede para su formación profesional.

Uno de los hitos de la jornada fue la inauguración formal del Comedor Universitario, ubicado en el edificio de aulas de la sede. Autoridades y estudiantes realizaron el tradicional corte de cintas para habilitar este espacio renovado, que a partir de ahora brindará servicio a alumnos, docentes y personal no docente, fortaleciendo el acompañamiento en el recorrido formativo de la comunidad educativa.

La actividad se complementó con la instalación de stands informativos y la participación de instituciones locales que ofrecieron detalles sobre propuestas deportivas y culturales disponibles en la zona. Aunque la tarde musical contó con la presentación de Seba Lino, las precipitaciones registradas obligaron a interrumpir las obras de teatro y charlas previstas hacia el final de la tarde.

En el marco de la ceremonia, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 50 años de la Sede Esquel de la UNPSJB. Esta distinción fue entregada por el municipio en reconocimiento a la trayectoria de la institución, en sintonía con los festejos por el 120° aniversario de la ciudad celebrados recientemente.

Con la habilitación del comedor y el fortalecimiento de la infraestructura, la sede local reafirma su compromiso con la educación pública y el desarrollo académico de la zona cordillerana.







M.G