Taccetta tras la aprobación del régimen productivo: "Esto significa más trabajo"

La propuesta se enmarca dentro del eje estratégico de gestión “Esquel Ciudad que Crece”, que plantea la necesidad de dotar al municipio de nuevas herramientas que permitan impulsar el desarrollo productivo, diversificar la economía local y acompañar el crecimiento sostenible de la ciudad.



La ordenanza aprobada toma como antecedentes diversas normativas sancionadas recientemente por el Concejo Deliberante, entre ellas la de Promoción de Inversiones Turísticas, la de Creación del Sistema Municipal de Promoción y Desarrollo Industrial, Tecnológico y Logístico del Parque Industrial, y el Programa de Incentivo a las Producciones Intensivas.



Según se expone en los fundamentos de la iniciativa, estas herramientas permitieron avanzar en políticas de estímulo al sector privado, generando nuevas radicaciones productivas, ampliaciones de emprendimientos locales, incorporación de tecnología y generación de empleo formal.



Con este nuevo régimen, el Ejecutivo busca integrar estas iniciativas dentro de un marco más amplio que permita ordenar, ampliar y potenciar las políticas de promoción económica, brindando mayor previsibilidad normativa para quienes inviertan en Esquel.



Uno de los ejes principales de la ordenanza apunta a incentivar la actividad de la construcción, considerada uno de los motores del desarrollo urbano y del empleo local.



El régimen contempla beneficios fiscales para obras nuevas, ampliaciones o mejoras destinadas a vivienda propia, viviendas multifamiliares de hasta veinte unidades, locales comerciales, cocheras y desarrollos urbanísticos, entre otros.



Entre los incentivos se incluyen bonificaciones en contribuciones vinculadas a la construcción, reducciones en impuestos municipales y beneficios sobre tasas durante determinados períodos. Como condición, los proyectos deberán garantizar que al menos el 80 % de la mano de obra contratada sea local, con residencia mínima comprobable en la ciudad de Esquel.



La ordenanza también contempla un capítulo específico destinado al sector turístico, uno de los pilares de la economía local. Las actividades vinculadas directa o indirectamente con el turismo receptivo podrán acceder a bonificaciones en la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene, con porcentajes que variarán según la cantidad de trabajadores del establecimiento.



La iniciativa incentiva la generación de empleo formal y mejorar la competitividad del sector, complementando la ordenanza vigente de promoción a las inversiones turísticas.



De acuerdo con lo señalado en los fundamentos del proyecto, la propuesta surge de un proceso de trabajo conjunto con distintas instituciones y organizaciones locales, entre ellas la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros y Técnicos Industriales, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Secretaría de Bosques de la Provincia del Chubut.



La ordenanza establece que el régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 para la presentación de solicitudes de adhesión, período durante el cual los interesados podrán acceder a los beneficios previstos para impulsar nuevas inversiones y proyectos productivos en la ciudad.



Conocida la aprobación, el intendente Taccetta destacó la importancia de esta ordenanza que entra en vigencia y añadió “Esto significa menos impuestos, más inversión y más trabajo. Es abrir las posibilidades de crecimiento y desarrollo para la comunidad y la ciudad”









M.G