Talleristas de Esquel cobraron tras la protesta, pero continuan con reclamos

Luego de las jornadas de reclamo llevadas adelante al inicio de la semana, algunos de los talleristas municipales de Esquel confirmaron que se hizo efectivo el pago de los haberes correspondientes a la temporada estival. En este contexto, Lucas, uno de los trabajadores convocados para las colonias de verano, brindó un informe sobre el desarrollo de su vinculación con el área de Cultura desde enero hasta la fecha.

Según explicó el trabajador, su incorporación se produjo por una convocatoria directa del municipio basada en su desempeño en años anteriores. La propuesta inicial contemplaba una contratación bajo la figura de horas cátedra, aunque las tareas comenzaron antes de la formalización del documento. "Pasó enero y febrero sin noticias del contrato; estuvimos trabajando sin la firma y sin percibir los pagos hasta el día de ayer", manifestó.

Condiciones de contratación

Al concluir las actividades programadas, el área administrativa informó que la modalidad de contratación no sería por horas cátedra, tal como se había previsto originalmente, sino a través de un contrato de colaboración. Lucas señaló que los trabajadores accedieron a la firma de este convenio debido a la urgencia de regularizar los pagos para afrontar compromisos personales y servicios.

El trabajador describió que la falta de definiciones durante dos meses derivó en la toma pacífica registrada el lunes y martes pasado. "Si bien cobramos bajo un contrato con el que no estamos de acuerdo por la forma en que se hizo, finalmente se cumplió con el pago", indicó, señalando que existieron momentos de tensión durante las tratativas con funcionarios del Ejecutivo y del área de Cultura.

Finalmente, el tallerista reconoció la intervención de los medios de comunicación para agilizar la resolución administrativa del conflicto. Con la situación salarial resuelta, los trabajadores enfatizaron la necesidad de mejorar los canales de comunicación institucionales y el trato hacia el personal técnico para futuros ciclos de talleres.











M.G