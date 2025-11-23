Continúa el buen clima en Esquel

Luego de una semana tensa en lo climático, con las alertas de viento desplegadas en la provincia, la región cordillerana encontró tregua este fin de semana largo.

El sábado, pleno sol sin nubes ni sobresaltos para quienes pudieron descansar entre los 28 grados de máxima y los 8 grados nocturnos que son cálidos para el promedio de la primavera.

El domingo, como calcado, el Servicio Meteorológico Nacional espera los mismos números, 28 grados de máxima e incluso un poco más cálido con una noche de 11 grados aunque si, algunas ráfagas de 30-45 km/h.

SL