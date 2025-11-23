22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 23 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
23 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Continúa el buen clima en Esquel

Fin de semana largo y sol, sin viento ni nubes. El pronóstico del clima para hoy domingo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Luego de una semana tensa en lo climático, con las alertas de viento desplegadas en la provincia, la región cordillerana encontró tregua este fin de semana largo.

 

El sábado, pleno sol sin nubes ni sobresaltos para quienes pudieron descansar entre los 28 grados de máxima y los 8 grados nocturnos que son cálidos para el promedio de la primavera.

 

El domingo, como calcado, el Servicio Meteorológico Nacional espera los mismos números, 28 grados de máxima e incluso un poco más cálido con una noche de 11 grados aunque si, algunas ráfagas de 30-45 km/h.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Julio César Castell QEPD
2
 “Aquí es donde voy a morir”, el desgarrador relato de un sobreviviente de la tragedia de Chile
3
 La “noche loca” y las selfies del narco que borracho, atropelló y mató a toda una familia
4
 La autopsia que reveló un asesinato salvaje: 34 puñaladas de gran profundidad
5
 Que gran tristeza: encontraron muerta a la abuela de 80 años que se perdió en Madryn
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
4
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
5
 Alicia Vallejos QEPD
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -