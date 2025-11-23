22°
Esquel, Argentina
Domingo 23 de Noviembre de 2025
23 de Noviembre de 2025
Lula y el arresto de Bolsonaro: la decisión de la Justicia se cumple

El presidente evitó opinar sobre el fallo del Supremo Tribunal Federal y señaló que el exmandatario deberá cumplir lo que establezca la Justicia.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió a la detención preventiva de Jair Bolsonaro al cierre de la Cumbre del G20. Sin valorar la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), subrayó la autonomía del Poder Judicial y la obligatoriedad de acatar sus resoluciones.

 


Bolsonaro fue arrestado en su domicilio de Brasilia luego de que el STF detectara riesgo de fuga y la manipulación de su tobillera electrónica. En un video difundido por la corte, el exmandatario admitió haber intentado dañar el dispositivo. La detención coincidió con una manifestación frente a su residencia, lo que, según el fallo, pudo facilitar un eventual intento de escape.

 


La medida no implica la ejecución inmediata de la condena a 27 años y tres meses dictada en septiembre, que lo señala como responsable de liderar una organización criminal vinculada a los hechos posteriores a las elecciones de 2022. Varios exfuncionarios y militares fueron sentenciados en la misma causa. La defensa de Bolsonaro ya presentó recursos para revertir la detención, alegando problemas de salud y cuestionando los indicios de fuga.

 


Mientras se resuelven los planteos, Bolsonaro permanece en una sala especial de la Policía Federal en Brasilia, con visitas restringidas y control judicial. Lula, consultado por las críticas de Donald Trump, sostuvo que las decisiones de la Justicia brasileña deben respetarse y pertenecen exclusivamente al ámbito interno del país.

 

 

